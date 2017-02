Auf den Spuren von Eva-Maria Brem

16.02.2017, 00:38 Uhr

Der erste Internationale Kids Night Sprint by H&N war ein voller Erfolg.

Am 15. Februar 2017 um 17:30 fiel der Startschuss zum ersten Internationalen Eva-Maria Brem Kids Night Sprint bei H & N Sport. Eva-Maria Brem zog ihr ersten Rennschwünge für den WSV Reith im Alpbach und gehört diesem nach wie vor an. Dieser empfing als durchführender Verein 192 Kinder in den Altersstufen Bambini, Jahrgang 2010 und jünger bis hin zur U12. Aus ganz Tirol reisten die Kinder an, sogar aus England und dem bayrischen Raum waren Teilnehmer vertreten.

Eva-Maria Brem zeigte sich sichtlich begeistert von der positiven Resonanz des ersten Kids Night Sprints und nahm sich lange Zeit um Autogramme zu geben sowie um Selfis mit dem Skinachwuchs zu machen.Auch wenn so manche(r) Nachwuchsrennläufer etwas nervös am Start war, da Eva-Maria Brem diesen beiwohnte, wurden Bestzeiten gefahren. Am schnellsten fuhr den Riesentorlauf bei den Mädchen Lena Schwarzenauer vom SC Alpbach. Die bei den U12 startende Rennläuferin legte eine Zeit von 31,12 vor. Bei den Burschen war Jack Irving vom WSV Hippach der Schnellste. Er ging ebenso in der U12 Klasse an den Start und fuhr beim ersten Internationalen Eva-Maria Brem Kids Night Sprint eine Zeit von 31,64.Die Leistung aller Athleten_Innen war sehr hoch. Nur eine Teilnehmerin kam nicht in das Ziel. Belohnt wurde das nach der Siegerehrung, die schon bei einigen Kindern strahlende Augen hervorrief, als sie die Pokale von Eva-Maria Brem überreicht bekamen. Unter allen Starter_Innen wurden Preise verlost die von Eva-Maria Brem gesponsert wurden. Neben Komperdell-Rennskistöcke gab es Mützen, Slalom-Schienbeinschützer und einen Rennhelm mit Skibrille, der von Eva-Maria Brem signiert wurde.

Text und Bilder: Regionalsport.at