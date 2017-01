17.01.2017, 22:12 Uhr

Spielort ist der Kunstrasen in der Kufstein Arena

Am Freitag, den 20. Jänner spielt der FC Kufstein (Regionalliga West) gegen die Wacker Profis (Sky Go Erste Liga) aus der Landeshauptstadt Innsbruck. Der Spielbeginn am Freitag ist in Kufstein um 17 Uhr. Eingang über Fischergries 32, Schulsportplatz.Schiedsrichter: Altmann WalterAssistent 1: Ostojic MirkoAssistent 2: Dogan Hakan