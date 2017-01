Keine Freude in Kufstein mit den Südtiroler Falken

04.01.2017, 14:21 Uhr

Verloren wurde aus Kufsteiner Sicht nicht, gegen den starken Südtirol Vertreter Brixen und Tabellenzweiten der Eishockey Eliteliga. Doch große Freude kam über den Ein- Punktegewinn, nach dem 3:4 Overtime Ergebnis im Lager der Nordtiroler auch nicht auf.

Das Spiel war nach einem torlosen ersten Spieldrittel, geprägt von ständigem Führungswechsel im Mittel- und Schlussdrittel. Der Spielstand nach 60 Spielminuten und nach drei Treffern der Festungsstädter ( Kaltenböck, Lanz und Steinacher) lautete 3:3. Das Ende in der Overtime dauerte dann aber nur 64 Sekunden und die Südtiroler holten sich den zweiten Punkt der Begegnung. Im Heimspiel am kommenden Samstag um 17.30 gegen Hohenems können die Kufsteiner selbst dafür sorgen das es um den vierten Tabellenplatz weiterhin spannend bleibt. Nach der 6:2 Niederlage in Zirl und der mageren Ausbeute gegen Brixen sollte der Tabellendritte besiegt werden. Gleichzeitig darf auf Schützenhilfe der nicht gerade geliebten Kundler gehofft werden, die spielen nämlich gegen den Tabellenvierten Wattens.