Kufstein vor dem Einzug in das Eliteliga Finale

12.02.2017, 08:43 Uhr

Der Kufsteiner Eliteliga Eishockeyclub hat seine Aufgaben in der "Best of five" Halbfinalserie mit Bravour gemeistert und hat die Möglichkeit am kommenden Dienstag auf eigenem Eis die Finalteilnahme zu fixieren.

KUFSTEIN. Auch im zweiten Spiel wurden den Falken aus Südtirol die Flügel gestutzt und das auf der Brixner Eissportanlage. Die Kufsteiner mit großem Anhang angereist hatten aber vorerst einen 1:0 Rückstand zu verdauen. Doch dann begann das "Werkl" zu laufen - und zwar anständig. Zwischen der 17. und 32. Minute zogen die Kufsteiner "Cracks" von Trainer Ivo Novotny durch Treffer von Schopf (2) und Holst auf 3:1 davon. Die Stimmung im Kufsteiner Fanlager dementsprechend Euphorisch. Natürlich versuchten die heimischen Brixner Falken noch einmal in Schwung zu kommen und erzielten im Schlussdrittel den 2:3 Anschlusstreffer. Die endgültige Entscheidung zugunsten der Nordtiroler erzielte Roland Luchner eine Sekunde vor der Schluss Sirene. Am Dienstag kann somit mit einem dritten Sieg über Brixen vorzeitig der Finaleinzug dieser Spielsaison fixiert werden.