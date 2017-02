Kundl will am Dienstag die Entscheidung

12.02.2017, 09:11 Uhr

Die Kundler Eliteliga Truppe schaffte bereits am Freitagabend den zweiten Sieg über Wattens. Nach zwei Dritteln war das Spiel beim Stande von 0:4 so gut wie entschieden.

KUNDL. Eindrucksvoll - die Vorstellung des letztjährigen Eliteliga Meisters HC Kundl auf fremden Eis. In Wattens hatten die Crocodiles das Spiel fest im Griff. Rainer, Haltmeier, Hechenberger und Schösser sorgten für die 4:0 Führung nach zwei Dritteln. Soukharev verkürzte auf 1:4, ehe bei den Kundlern Zitz als fünfter Torschütze für den fünften Treffer sorgte. Der Meister aus dem Bezirk Kufstein hat es somit am Dienstagabend (19:30 Uhr) selbst in der Hand den dritten Sieg gegen die Wattener Pinguins einzufahren. Das wäre dann zugleich auch der Eliteliga Finaleinzug. Kundl hätte dann die Chance seinen Titelgewinn zu wiederholen. Der Gegner könnte am Dienstag ebenfalls schon frühzeitig feststehen. Wenn Kufstein seine Aufgabe gegen Brixen mit einem dritten Sieg erfüllt, käme der Meister auf alle Fälle aus dem Bezirk Kufstein. Eishockeyherz was willst du mehr.