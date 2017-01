Saisonauftakt des Sparkassen Bezirks-Cup in Söll

08.01.2017, 07:30 Uhr

Arktische Temperaturen am Samstag machten es den Teilnehmern nicht einfacher, den ersten Bewerb dieser Rennsaison – einen Slalom – in Angriff zu nehmen.Der Wintersportverein Söll als Veranstalter dieses Rennes hat in gewohnter Manier wieder ein perfektes Rennen organisiert und durchgeführt.Die schnellsten Slalomartisten waren in diesem Rennen bei dem Mädchen in der Klasse U 14 Emily Jürges vom SC Alpbach, in der Kasse U 16 Selina Rieder vom SC Latella Wörgl und in der weiblichen Jugend Nadine Duflot, WSV Reith im Alpbachtal.Bei den Burschen siegte in der Klasse der jüngsten Starter Lukas Schranz vom WSV Walchsee. In der Klasse Schüler U 16 männlich gewann ganz überlegen Nico Partell, SC Latella Wörgl und bei der männlichen Jugend siegte Thomas Thaler vom SC Wildschönau.Bereit am Sonntag traf sich dann der Bezirk wieder in Söll. Hier wurde dann der erste Riesentorlauf dieser Saison ausgetragen.