Schüler & Jugend-Basbeball EM Fieber bei den Vikings

05.02.2017, 16:06 Uhr

Am 4. und 5. Februar2017 besuchte Mag. David Körber, Jugend-Koordinator und Nationalteamtrainer bei der Austrian Baseball Federation (ABF), dem österreichischen Baseballverband, die U12 und U18 der Vikings und holte sich in der U10 schon mal erste Eindrücke künftiger Spielerinnen und Spieler.

Leider haben die Vikings derzeit keine eigene U15. Dennoch aber besteht die Chance auf die Teilnahme eines Jugendspielers der Vikings, Marcel Mariette (14) , an der U15 EM 2017, die dieses Jahr in Österreich, Wiener Neustadt, stattfindet. Marcel besucht seit September 2016 als erster und derzeit einziger Spieler aus dem Westen Österreichs die Austrian Baseball Academy in Wien und spielt als Leihspieler bei der U15 der Wiener Neustädter Ducks, die das Sichtungstraining mit Körber bereits absolvierten.

Somit stehen die Chance Spielerinnen und Spieler aus allen Schüler- & Jugendgruppen der Vikings im Nationalteamkader 2017 unterzubringen sehr gut.

Spaß mit der U10

Die U12 versucht zu überzeugen

U18 – fast schon wie bei den Großen

Mit diveresen Geschicklichkeits- und Ball-Auge-Koordinations -Übungen und Spielen verschaffte sich Körber bei der U10 einen ersten Überblick. Bei den Schlagübungen hatte Körber dann noch mal ausreichend Gelegenheit, direkt mit den Spielerinnen und Spieler zu sprechen.Dabei sind ihm sicher das eine oder andere Talent aufgefallen, von dem er hofft, dieses dann eventuell einmal im Nationalteamkader der U12 begrüßen zu dürfen. Mit Fleiß und Ausdauer sollte das auch gelingen.Es hat sich schon letztes Jahr gezeigt! Die U12 der Vikings hat sich zu einem starken Team entwickelt. Viele Spieler in dieser Gruppe sind schon lange dabei und haben teilweise schon richtig Routine, wie ihre großen Vorbilder.Von extrem flinken Spielern wie Bachler Thomas oder Eidherr Ferdinand sind auch Spieler dabei, wie Alber Kelvin oder Feilhofer Jakob, die beim Schlagen so richtig „Dampf“ haben. Auch in der Verteidigung im Feld trifft am auf sehr routinierte Spieler wie Fössinger Nico oder Feilhofer Samuel.Alles in allem konnte die U12 einen guten Eindruck bei Körber hinterlassen und man darf gespannt sein, welche Name sich auf dann auf der Nominierung zum Nationalteamkader der U12 wieder finden.Als letztes stand ein Training mit der U18 am Sonntagvormittag auf David Körbers Programm.Zu diesem Training waren auch Spieler der Schwazer Tigers geladen. Die Jungs und das einzige Mädchen, Mauracher Bianca, versuchten sich dabei, bei Körber von ihrer besten Seite zu präsentieren.Das Training, die Ball-Augen-Koordinationsspiele und die Geschicklichkeitsübungen mit schnellen Umdenken wurden jetzt um einiges schwerer als bei der U12. Höchste Konzentration und Ausdauer waren nun gefragt. Körber hatte ein wachsames Auge auf die Bewegungsabläufe, die Reaktionsgeschwindigkeit und das Ballgefühl der Spielerin und Spieler.Das abschließende Schlagtraining, in einem Spiel verpackt, das Körber durchführte, sollte auch hier nochmal aufzeigen, wie weit die Spieler die Schlagtechnik, die gerade im Baseballsport extrem wichtig ist, um Punkte zu machen, beherrschen.