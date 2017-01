Start in die Tiroler Hallennachwuchsmeisterschaft 2017

01.01.2017, 17:17 Uhr

"Die Tiroler Hallennachwuchsmeisterschaft - 2017 powered by Tiroler Versicherungsmakler" startet am kommenden Wochenende im Bezirk Kufstein - in Kirchbichl und in der Kufstein Arena.

Am Samstag den, 07. Jänner beginnt das Turnier für vier Altersklassen in Kirchbichl um 09 Uhr und endet um 21 Uhr. Am Sonntag spielen in der Kufstein Arena drei Altersklassen. Hier ist ebenfalls Turnierbeginn um 09 Uhr und wird um ca. 18 Uhr beendet sein.U13-2 von 09 bis 12 Uhr.U14-2 von 12 bis 15 Uhr.U15-1 von 15 bis 18 Uhr.U17-1 von 18 bis 21 Uhr.U13-1 von 09 bis12 Uhr.U14-1 von12 bis 15 Uhr.U16-1 von 15 bis 18 Uhr.Fotoserie PAS Schwaighofer: Archiv 2016