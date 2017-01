SV Kirchbichl 1b siegt beim Turnier der Reservemannschaften

07.01.2017, 09:49 Uhr

Beim Bruckhäusler Hallenturnier lieferten sich die Kicker der 1b und Reservemannschaften heiße Duelle um den Turniersieg. 16 Mannschaften nahmen teil und wollten den größten der Pokale mit nach Hause nehmen.

In Gruppe 1 konnte sich der Favorit aus Kirchbichl den Platz an der Tabellenspitze sichern, in Gruppe 2 setzte sich die SPG Hopfgarten/Itter durch, in den Gruppen 3 und 4 standen der SV Wörgl und der SC Kirchberg an der Spitze.In den folgenden Kreuzspielen war den ca. 400 Zusehern einiges geboten: Von eindeutigen Partien mit vielen Toren über haarscharfe Siege bis hin zu zwei Partien, welche erst in der Verlängerung per Golden Goal entschieden wurden, war alles dabei. In den Halbfinalspielen setzte sich der SV Kirchbichl eindeutig mit 5:0 durch, der FC Söll konnte mit einem 3:1 Sieg ins Finale einziehen.Im Finale wurde dann der SV Kirchbichl abermals seiner Favoritenrolle gerecht und sicherte sich mit einem 3:1 Erfolg den Turniersieg.Auch der Torschützenkönig kam vom SV Kirchbichl: Von insgesamt 178 geschossenen Toren konnte sich Fabio Hütter 18 Mal in die Torschützenliste eintragen.