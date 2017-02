Tiroler Meisterschaft im Crosslauf am Reintaler See

Am Sonntag den 26. Februar werden die Tiroler Meisterschaften im Crosslauf am Reintaler See ausgetragen. Aber auch Kinder und Jugendliche werden beweisen, dass der Laufsport immer Saison hat. Mit dem Start am Camping Seehof führen drei Streckenlängen durch die Seenlandschaft Kramsachs.

Wenn am Sonntag den 26.2. der Startschuss für den Crosslauf fällt, dann hat für viele hartgesottene Sportler ein abwechslungsreiches Rennen durch die Winterlandschaft in Kramsach begonnen. Warum die Sportler selbst zu dieser Jahreszeit ihre Laufschuhe anziehen bringt Organisator Ossi Stock auf den Punkt: „Laufen hat immer Saison.“ Deshalb wird für alle laufbegeisterten Kinder, Jugendliche und Erwachsene ab 10 Uhr der Crosslauf am Reintaler See ausgetragen. Pro Alterskategorie werden unterschiedliche Streckenlängen gelaufen. Die Kleinsten werden sich auf der ca. 200 Meter langen Laufstrecke beweisen. Jugendliche messen sich auf den 800 Metern. Ab 12.30 Uhr startet der Hauptlauf für die Tiroler Meisterschaften der Frauen. Um 12.30 beginnt das Rennen der Männer, das sie auf 8.400 Metern um den See führt. Der Rundkurs ist für Zuseher optimal einsehbar und jeder kann seinen Favoriten kräftig anfeuern. Die schnellsten Kinder und Jugendlichen werden im Anschluss ab 13.30 Uhr im prämiert. Die Siegerehrung für alle restlichen Klassen findet ab 14.30 Uhr statt. Details und Anmeldung unter www.sport-ossi.at