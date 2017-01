Tiroler siegreich: Alpenpokal geht nach Angerberg!

15.01.2017, 19:51 Uhr

Alpenpokalsieg berechtigt zur Champions League Teilnahme in Wels

TIROL/BEZIRK KUFSTEIN (sch). Das zweitägige Servus TV Top-Event für alle Eisstocksportfreunde endete am vergangenen Wochenende in Weissensee mit einem Sieg der Tiroler Mannschaft "Gschwentner und Co". Spannung pur war angesagt am Finaltag, Sonntag, dem 15. Jänner, nachdem sich Peter Gschwentner, Reinhard Gasser, Matthias Taxbacher und Michael Ederegger bereits am Vortag beim Blattl- und Zielschießen als ganz starkes Team präsentierten.

Angerberger Stocksportler -meisterlich bunte Mischung aus dem Bezirk

Spannung pur im Finale



Die Spieler des Siegerteams des 2. Servus TV Alpenpokal-Ffinales kennen sich sehr gut, spielen sie doch alle für den EV Angerberg und im Österreichischen Eis- und Stockturniersport gewiss keine untergeordnete Rolle. Matthias Taxbacher ist amtierender Mannschaftsweltmeister und Michael Ederegger zweifacher amtierender Staatsmeister. Obwohl sie ihrem Lieblingssport gemeinsam in einem Verein nachgehen, so stammen sie doch aus unterschiedlichen Gemeinden. Reinhard Gasser stammt aus Kundl, Michael Ederegger ist Ebbser, Matthias Taxbacher kommt aus Angath und Peter Gschwentner aus Angerberg.Sowohl im Duell gegen Oberösterreich, als auch im Finale selbst gegen Deutschland machte es das Stockschützen-Quartett aus dem Tiroler Unterland mehr als spannend: In beiden Spielen lag das Gschwentner-Team zu Beginn des Halbfinal- und Finaldurchganges nach Punkten zurück, um in den letzten zwei Spielkehren erbarmungslos und vor allem routiniert zurückzuschlagen. Der Sieg war zugleich die Fahrkarte zur "Champions League"-Teilnahme in Wels.Alle Berichte und Details zum Alpenpokal gibt's hier , einen detailierten Bericht zum Finalspiel finden Sie hier