Zweimal Gold für Katharina Triendl

07.01.2017, 00:19 Uhr

In sieben Klassen kämpften in der Kundler Eissportarena die Tiroler Nachwuchs Eisstockschützen um die Tiroler Landesmeisterschaft im Zielwettbewerb. Mit zwei Tiroler Meistertiteln - und zwar in der U23 Klasse mit 243 Punkten und der U19 Klasse mit 276 Punkten - war die für den EV Angerberg startende Katharina Triendl aus Scharnitz, die erfolgreichste Tiroler Eisstocksportlerin der Eisstock Nachwuchs Landesmeisterschaften.

Die 18-jährige Scharnitzerin wechselte erst im März des letzten Jahres in das Tiroler Unterland um in Angerberg in der höchsten Österreichischen Liga an ihrer weiteren sportlichen Entwicklung zu arbeiten. Der jungen Stocksportlerin ist nach diesen Leistungen am Sonntag, den 08. Jänner bei der Landesmeisterschaft in der Damenklasse, die ebenfalls in der Kundler Eissportarena durchgeführt wird, als amtierende Damen Landesmeisterin eine Titelverteidigung zuzutrauen. Herrenfinale um 12.30 Uhr und Damenfinale um 13.00 Uhr (jeweils am Sonntag).