Arbeitslose: Kufstein im Spitzenfeld

05.10.2016, 13:09 Uhr

Tirolweit ging die Arbeitslosigkeit um 7,7 Prozent zurück, in Kufstein sogar zweistellig

KUFSTEIN (loa). Über die aus Tiroler und auch aus Sicht des Bezirkes Kufstein erfreuliche Entwicklung bei den Arbeitslosenzahlen informiert Arbeitslandesrat Johannes Tratter (ÖVP). Die aktuelle Arbeitsmarktstatistik für den Monat September 2016, die zu Monatsbeginn vom Arbeitsmarktservice (AMS) veröffentlicht wurde, bekräftigt den seit Monaten vorliegenden Aufwärtstrend am Tiroler Arbeitsmarkt: „Auch diesmal liegt unser Bundesland beim Rückgang der Arbeitslosigkeit innerhalb von Österreich an erster Stelle. Im Vergleich zum Vorjahr weist der September ein Minus von 7,7 Prozent auf.“

Rückläufige Arbeitslosenzahl im Bezirk Kufstein

Den deutlichsten Rückgang in Tirol verzeichnet der Bezirk Kufstein mit minus 13,2 Prozent. „Das heißt, dass im Bezirk Kufstein im Vergleich zum September des letzten Jahres 343 Menschen weniger arbeitslos gemeldet waren“, nennt LR Tratter konkrete Zahlen.Auch das von der Tiroler Landesregierung vor eineinhalb Jahren gestartete 135-Millionen-Euro Impulspaket dürfte zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen haben. Für Tratter, unter anderem auch für die Wohnbauförderung zuständig, zählt dieser Bereich einschließlich Sanierungsoffensive zu den wichtigsten Konjunkturmotoren: „Der Löwenanteil der Impulspaket-Mittel geht in diese Aktionsfelder. Und das zu Recht, denn jeder in die Wohnbauförderung investierte Euro schlägt sich in der regionalen Bauwirtschaft und im Bau-Nebengewerbe nieder und sichert damit heimische Arbeitsplätze!“Der Aufwärtstrend zeigt sich ausnahmslos in allen Tiroler Bezirken. Nach dem Spitzenreiter Kufstein folgen die Bezirke Lienz (minus 12,1 Prozent) und Kitzbühel (minus 10,9 Prozent).