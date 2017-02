Festivals als Tourismusmotor: Symposium an der FH Kufstein

09.02.2017, 14:31 Uhr

Das von 3. bis 5. Mai stattfindende Symposium erweitert sein Programm in diesem Jahr um einen exklusiven Workshop für Tiroler Festivalveranstalter und Tourismusverbände. Verantwortlich dafür zeichnet Verena Teissl, die im Rahmen des internationalen Studiengangs “Sports, Culture & Events Management” auch "Festival Studies" unterrichtet. Seitens des Tourismusverbandes Kufsteinerland zeigt man sich glücklich über die Entstehung derartiger Veranstaltungen. “Gerade in unserer Region steigt die Dichte an kulturellen Veranstaltungen stetig an. Wir sind nach Innsbruck die zweitgrößte Kulturdestination in Tirol”, betont TVB-Geschäftsführer Stefan Pühringer. Tourismus lebe auch von Festivalbesuchern, wodurch sich wichtige Synergien ergeben. Dies macht das Auftakt-Event “Festivaltourismus in Tirol” zum Inhalt und bietet eine Input- und Austauschplattform mit dem Ziel, einen tirolweiten Dialog herzustellen und so den Weg für eine konstruktive Kooperationskultur zu ebnen.

Impulsreferate und Themenstationen

Impulsgebend referieren zu Beginn der Veranstaltung Ulrich Fuchs, ehemaliger Programmdirektor bei "Linz 09" und "Marseille-Provence 13", sowie Verena Teissl, Festivalexpertin und Professorin für Kulturmanagement an der FH Kufstein Tirol. Fuchs motiviert im Hinblick auf die Erfolgsgeschichte Europäischer Kulturhauptstädte dazu, neue Bündnisse für einen neuen Kulturtourismus zu wagen, während Teissl über Kreuzungspunkte kulturtouristischer Potenziale im Festivaltourismus berichtet. Im Rahmen von Themenstationen haben die TeilnehmerInnen dann die Möglichkeit, mit Experten zu diskutieren, Ideen auszuarbeiten oder sich im gemeinsamen Austausch einfach nur zu informieren.Unter dem Titel “Zukunftswerkstatt” werden die beiden Thementische von Profis aus den Bereichen Kultur und Festival betreut. Marielle Klement-Kappeller und Robert Gröblacher, beide von der Österreich Werbung, präsentieren Kooperations- und Unterstützungsangebote der Österreich Werbung für Kulturschaffende. Zum Thema “Nachhaltigkeitsstrategien als gemeinsames Ziel von Kultur und Tourismus” steht der Gründer des "Wiesnrock"-Festivals, Alexander Erler, Rede und Antwort. Sein Festival ist eines der führenden Tiroler Green Events.Die Auftaktveranstaltung des Symposiums findet am 3. Mai von 14 bis 17.30 Uhr an der FH Kufstein Tirol statt und richtet sich an Veranstalter von Festivals und Tourismusverbände in Tirol. Im Anschluss startet das Kultursymposium mit dem Eröffnungsvortrag und einem nachfolgendem Empfang.Das Kultursymposium „Discover New Horizons: Cultural Festivals Studies @ Kufstein University of Applied Sciences“ findet von 3. bis 5. Mai 2017 an der FH Kufstein Tirol statt. Weitere Infos dazu finden Sie in englischer Sprache auf der Homepage der FH Kufstein