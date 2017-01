Land der Gründer: 376 Unternehmen im Bezirk Kufstein gegründet

28.01.2017, 08:00 Uhr

„Neugründer bringen frischen Schwung, Ideen und Innovationen, moderne Technologien und vielseitige Arbeitsplätze für unseren Bezirk und unseren Wirtschaftsstandort Tirol“, freut sich Bezirksobmann Martin Hirner. Die meisten Unternehmensgründungen wurden in den Sparten Gewerbe und Handwerk, Handel sowie Information und Consulting verzeichnet. Bei der geschlechtsspezifischen Auswertung der Gründungsstatistik 2016 zeigt sich deutlich, dass mit einem Anteil von 53,6 Prozent Tirols Gründerinnen klar die Nase vorn haben.Die Hauptmotive, sich selbständig zu machen, haben sich nicht verändert. „Tirols Gründer zeigen nach wie vor Mut zum Risiko: 66 Prozent träumen davon „ihr eigener Chef zu sein“. 65 Prozent geben an, flexibler in der Zeit- und Lebensgestaltung zu sein und 59 Prozent wollen die Verantwortung, die sie als Angestellter zu tragen haben, in das eigene Unternehmen einbringen“, so Hirner.Anlaufstelle Nummer eins für den Unternehmensstart in Kufstein ist der Gründerservice der Wirtschaftskammer Kufstein. Wie gut die Beratungsleistungen angenommen werden, zeigt die Statistik: 404 Beratungen wurden im Jahr 2016 durchgeführt.Ab Jänner 2017 bietet die Wirtschaftskammer in Zusammenarbeit mit ausgewählten Bilanzbuchhaltern einen neuen Service an. Neugründer erhalten zu einem günstigen Pauschalpreis ein Buchhaltungspaket und Steuerinformationen.