Mit dem "Berufs-Shuttle" zum Traumjob

27.01.2017, 08:00 Uhr

Das Projekt von WIFI und WK soll Schülern das Kennenlernen von Berufen und regionalen Unternehmen erleichtern.

BEZIRK (bfl). Das Projekt "Berufs-Shuttle" fand von 8. bis 10. November 2016 bereits zum dritten Mal im Bezirk Kufstein statt und erfreute sich großer Beliebtheit. Geführte Bustouren brachten dabei rund 210 Schülerinnen und Schülern der 8. Schulstufe aus allen Neuen Mittelschulen im Bezirk Kufstein zu lokalen Betrieben, wobei ganze 16 Unternehmen zur Auswahl standen. Der nächste Termin steht bereits fest: von 14. bis 16. November 2017 rollt das nächste "Berufs-Shuttle" zu den Betrieben im Bezirk.Ziel des Projektes "Berufs-Shuttle" ist das Kennenlernen von Berufen und regionalen Unternehmen zu erleichtern und eine Hilfestellung bei der Suche nach dem Wunschberuf zu geben. An drei Tagen haben die Schüler so Gelegenheit, die verschiedenen Berufe hautnah zu erleben und in der Praxis zu erfahren. Die Bustouren können im Vorhinein von den Schülern bzw. der Schule online gebucht werden und beinhalten pro Tour drei verschiedene Unternehmen als Zielorte.Von der Bäckerei, über den Friseurladen bis hin zur Baustelle – die Auswahl an angebotenen Betrieben ist vielfältig. Was passiert hinter den Kulissen? Wie sieht der Alltag in einer Großküche aus? Mit welchen Werkzeugen arbeitet der Tischler? All diese Fragen sollen mit Hilfe des "Berufs-Shuttles" beantwortet werden."Die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft und die vielen positiven Rückmeldungen aus den vergangenen zwei Jahren machten das „Berufs-Shuttle“ zu einer Dauereinrichtung in unserer Bildungsregion", schreibt Pflichtschulinspektorin Margarethe Eggert im Vorwort des Informationsfolders zum "Shuttle" 2016.Das Berufs-Shuttle ist ein EU-gefördertes Projekt mit den Leader-Regionen Kitzbüheler Alpen und Kufstein-Umgebung-Untere Schranne-Kaiserwinkel. Die Initiative wurde vom Berufs- und Bildungsconsulting des WIFI Tirol gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Tirol im Herbst 2014 ins Leben gerufen.