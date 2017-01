NHT übergab 23 neue Wohnungen in Radfeld

27.01.2017, 12:17 Uhr

„Mit der heutigen Übergabe sind beide Bauabschnitte am sogenannten Pfarrfeld erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt haben wir im Rahmen dieses Projekts mitten in Radfeld 46 neue und leistbare Wohnungen geschaffen“, erklärt NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner.Bürgermeister Josef Auer ergänzt: „Die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum in unserer Gemeinde ist sehr groß. Umso mehr freut es mich, dass wir gemeinsam mit der NHT als kompetenter Partner hier einen weiteren, bedeutsamen Impuls für neuen Wohnraum schaffen konnten.“Die moderne Anlage wurde vom Innsbrucker Büro scharmer - wurnig – architekten geplant und besteht aus zwei Wohnhäusern mit elf bzw. zwölf Wohnungen. Jede Wohneinheit verfügt über einen Balkon bzw. Terrasse. Die Erdgeschoßwohnungen besitzen zudem einen eigenen Gartenanteil.

Die neue Anlage schließt im Nordosten direkt an die im letzten Jahr fertiggestellten Wohnhäuser an und vervollständigt nun das mit vier Baukörper geplante Wohnquartier. Der Hofbereich bildet das Zentrum der Anlage mit Zugangswegen zu den Häusern und zum Spielplatz. Die Tiefgarage hat 47 Abstellplätze.Die Wohngebäude wurden in bewährter NHT-Passivhausbauweise errichtet und weisen einen sehr niedrigen Heizbedarf auf. Die Versorgung erfolgt über eine Gaszentralheizung in Kombination mit einer Photovoltaikanlage am Dach.