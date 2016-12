Top-Wirte wollen keine Lehrlinge mehr ausbilden

06.12.2016, 09:55 Uhr

In der Erler „Blauen Quelle“ bildet Alexander Struth derzeit noch einen Lehrling aus, es wird aber voraussichtlich der letzte sein. Bei der Familie Sigwart ("Sigwarts Tiroler Weinstuben", Brixlegg) hat man sich von der Lehrlingsausbildung schon länger verabschiedet. Die Auflagen seien dermaßen unflexibel, dass dies nicht möglich wäre. „Wir haben von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Ein Lehrling muss jedoch fünf Tage arbeiten“, erklärt Anton Sigwart. Ähnlich ergeht es Alexander Struth. Montags und dienstags hat er Ruhetag, jedes zweite Wochenende müsse ein Lehrling aber frei haben und somit muss er als Arbeitgeber auf Arbeitstage durch den Lehrling verzichten. Struth kritisiert, dass immer dann, wenn viel los ist, der Lehrling nicht eingesetzt werden könne. Zudem gibt es immer wieder Probleme mit den Schulzeiten: "Es gibt keinen Spielraum mehr!"So kann es vorkommen, dass in der Hochsaison die theoretische Ausbildung erfolgen muss, weil der Zeitpunkt von der Schule vorgegeben wird. Für viele ist es daher nur mehr möglich, auf Anlernkräfte auszuweichen. „Ich muss natürlich darauf schauen, dass die Lehrer und Erzieher beschäftigt sind und da kann es vorkommen, dass der Lehrherr keine große Freude hat über den Termin, den ich ihm vorgebe“, erklärt dazu Direktor Christian Turisser-Gala von der Tiroler Fachberufsschule für Tourismus in Absam.

„Hilfe, wir suchen Alleinkoch!“ postete ein Wirtshaus in den vergangenen Tagen auf Facebook. Die Verzweiflung mancher Wirte ist tatsächlich groß und einige überlegen sogar, nach dieser Saison die Wirthaustür für immer zu schließen. Auch Reinhard Klingler von der "Kundler Klamm" klagt darüber, wie schwierig es sei, Mitarbeiter zu bekommen. Bei ihm müsse "halt die Familie einspringen, wann immer es nötig ist".