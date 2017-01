"Travel Partner"-Group eröffnete Berlin-Büro

02.01.2017, 10:04 Uhr

Die größte konzernunabhängige Incoming-Agentur Österreichs expandiert in Deutschland weiter: Mit November 2016 öffnete Travel Partner ein Berlin-Büro und wird von der deutschen Bundeshauptstadt aus mit einem starken achtköpfigen Expertenteam das internationale Vertriebsnetzwerk erweitern. Das neue Büro ergänzt die bisherigen Standorte in Wien und Heidelberg sowie die Firmenzentrale in Ellmau/Tirol.

ELLMAU/BERLIN. Seit 25 Jahren ist die Incoming-Agentur Travel Partner mit Hauptsitz in Ellmau im internationalen Reisegeschäft erfolgreich, 2001 wurde ein Büro in Wien eröffnet, 2011 folgte ein Standort in Heidelberg (Deutschland). Mit der neuen Niederlassung am Gendarmenmarkt im Herzen Berlins will die Agentur im boomenden Städtetourismus der deutschen Hauptstadt noch stärker Fuß fassen und in diesem Segment seinen Marktanteil in Deutschland weiter steigern. „Berlin hat ein enormes Potential, ist eine der meistbesuchten Städte der Welt und hat eine spezielle Anziehungskraft“, betont CEO Michael Poot, der seit Juni 2016 an der Spitze von Travel Partner steht.

Neue Leiter in Heidelberg, Berlin & Ellmau

Travel Partner Group verzeichnet Umsatzsteigerung

Für die einzelnen Standorte holt Travel Partner erfahrene Touristiker an Bord: Claudia Beckord hat mit 1. Jänner die Geschäftsführung der Travel Partner Deutschland GmbH mit Sitz in Heidelberg übernommen, zuvor war sie seit 2010 Geschäftsführerin der Touristik Assekuranzmakler und Service GmbH (TAS), 13 Jahre lang Bereichsdirektorin im Vertrieb und Prokuristin der HanseMerkur Reiseversicherung AG sowie Produktmanagerin bei Fischer Reisen.Kathrin Funke hat seit dem 15. November die Büroleitung in Berlin inne, zuvor war sie als Projekt und Key-Account Managerin im Dienste der Unister Holding/ Ab-in-den-Urlaub BetriebsGmbH sowie 11 Jahre bei der Incoming Agentur Viajes Martel Canarias, S.A, tätig.Matthias Müller wird ab dem 1. Februar als Geschäftsführer für den "FIT" und Gruppenbereich die Zentrale von Travel Partner in Ellmau verstärken – er fungierte zuletzt als Teamleiter Reisen bei der Lidl E-Commerce International GmbH und war Mitbegründer und Geschäftsführer bei FeriDE Reisen GmbH in München.„Wir freuen uns sehr über unseren Zuwachs in der Travel Partner Group und sind sicher, dass das gesamte Team entscheidend zum Erfolg des Gesamtunternehmens und seinem Wachstumskurs beitragen wird“, so Michael Poot.Travel Partner zählt aktuell rund 130 Mitarbeiter und kooperiert mit über 2.000 Hotels und ca. 500 Dienstleistern sowie über 800 Vertriebspartnern in 20 Ländern. Der Umsatz belief sich im Vorjahr auf 72,6 Mio. EUR. Im laufenden Geschäftsjahr soll er im „hohen einstelligen Bereich zulegen“.