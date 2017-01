Was die "Berufsreise" Webseite so alles kann...

30.01.2017, 09:00 Uhr

Die Webseite bietet ein breitgefächertes, gut strukturiertes Angebot für Schüler, Eltern und Lehrende.

BEZIRK (bfl). Die Website www.berufsreise.at, betrieben durch das WIFI der Wirtschaftskammer Tirol, soll Jugendlichen ein nützliches Werkzeug im Prozess der Berufsorientierung sein und ihnen helfen die richtige Entscheidung in der Berufswahl zu treffen.Die Zielgruppe der Webseite beschränkt sich dabei aber nicht nur auf die Jugendlichen. Auch Eltern soll die Website einen Service bieten und ihnen ermöglichen gemeinsam mit der Tochter oder dem Sohn den richtigen Job für die Jugendlichen zu finden. Lehrenden bietet sich die Möglichkeit Ansprechpartner und Infos für den Berufsorientierungsunterricht zu finden, während Institutionen und Unternehmen auf der anderen Seite eine tirolweite Plattform für Angebote und offene Lehrstellen haben.Die Webseite begleitet den Jugendlichen in ihrem breitgefächertem Angebot dabei von Informationsveranstaltungen über Gruppen-Workshops und Vorträgen, bis hin zu Bewerbungsworkshops und Berufsfestivals. Konkret ist die Handhabung der Seite sehr übersichtlich. In die drei großen Sparten Angebote, Berufe von A-Z und Anbieter aufgeteilt, eröffnet sich dem Besucher die Welt der Berufsreise Webseite mit einigen wenigen Clicks. Die Navigation ist sehr einladend und einfach in der Bedienung. Optisch punktet das Seitenlayout bunt mit abwechselnd städtischen und ländlichen Hintergründen.

Die Angebotssuche spaltet berufsreise.at in die vier Sparten "Informieren", "Analysieren", "Ausprobieren" und "Angebote für Lehrende" auf. Darin kann der Interessierte die Suche filtern und auswählen ob er nach Informationsveranstaltungen wie Messen und Gruppen-Workshops suchen will. Ist er schon in der Ausprobierphase kann er nach Bildungsberatungsstellen, Talentchecks oder Coachings in ganz Tirol suchen. Konkretere Angebote beinhalten Betriebserkundungen, Schnuppertage oder Übungsfirmen. Nicht nur der Zeitraum, auch die Region, aufgeteilt auf Bezirke, und die Anbieter können hier durch die Auswahl eingegrenzt und gefiltert werden.Hat man einen Beruf gefunden, der interessant klingt, kann man just darauf klicken und nicht nur mehr über die Tätigkeit selbst erfahren, sondern auch gleich ausbildende Betriebe und aktuelle Angebote in Tirol finden. Sehr hilfreich sind dabei auch die Buttons die Informationen über die wichtigsten Tätigkeiten und Aufgaben, Anforderungen, Lehrlingsentschädigung und Optionen auf Lehre mit Matura für den ausgewählten Beruf wiedergeben. Bei einigen Berufen werden sogar Alternativen mit ähnlichen Aufgabenbereichen vorgeschlagen.Die Webseite ist informativ und übersichtlich. Hilfreich ist sie vor allem deswegen, weil auch unkonventionelle und exotische Lehrberufe erklärt und vermittelt werden: Wer unter uns weiß schon ganz genau was ein Afrikanist macht oder, dass es in Tirol auch Lehrberufe in der Holzblasinstrumentenerzeugung gibt?Die Anbietersuche gestaltet sich ebenfalls einfach. Es können Unternehmen, BO-Institutionen oder Weiterführende Schulen nach Name, Branche Beruf oder Schultyp durchsucht werden. Unter den Zusatzleistungen bei Schulen finden sich in der Auswahl unter anderem: Internat, FCE der Cambridge University, Erste-Hilfe-Urs oder Austauschprogramme Modilitätsprojekte. Bei den Unternehmen können Zusatzleistungen wie Auslandspraktika, Persönlichkeitstraining oder Förderung der Gesundheit und Fitness in der Suche mit einbezogen werden.Bevor man sich auf der Webseite als Schüler registrieren kann, muss man allerdings das kuriose Berufsreise-Typ Quiz lösen. Dabei stellt sich heraus ob man die Reise durch die Berufsoreintierungs-Aktivitäten als Weltraum-, Alpen- oder Regenwald-Fan startet.Mehr Infos direkt auf: