Zwei aus dem Bezirk Kufstein unter Tirols besten Bau-Lehrlingen

06.12.2016, 12:45 Uhr

Neuer Teilnehmer-Rekord beim bundesweiten Bau-Lehrlings-Casting.

Erstmals wurde beim bundesweiten Bau-Lehrlings-Casting, das am 29. November an allen "BAUAkademien" Österreichs stattgefunden hat, die Marke von 500 Teilnehmern geknackt. Die Besten sollen so rasch wie möglich an regionale Baufirmen vermittelt werden.In Tirol erzielten Marcel Kofler aus dem Bezirk Landeck und Filip Geljic aus dem Bezirk Kufstein gemeinsam einen ersten Platz. Platz Zwei errang Kerem Yenil aus dem Bezirk Innsbruck Land und Daniel Klingler aus dem Bezirk Kufstein wurde Dritter.

„Mit dem Casting suchen wir nur die besten Nachwuchskräfte für die Lehre am Bau, die mit Leidenschaft bei der Sache sind. Denn wir bauen die Welt von morgen und brauchen somit die entsprechenden Fachkräfte“, erklärt Tirols "BAUAkademie"-Lehrlingsexpertin Kristina Trupp.513 interessierte Jugendliche haben teilgenommen – das ist nochmals eine Steigerung von fast 70 Teilnehmern gegenüber dem Castingtermin im Februar. Die Besten erhalten in den nächsten Wochen und Monaten eine Schnupperlehre bei einer regionalen Baufirma. Mittelfristig ist es das Ziel der Bauinnungen, möglichst vielen Teilnehmern eine fixe Lehrstelle zu ermöglichen. Knapp 100 Betriebe haben sich direkt an den "BAUAkademien" eingefunden, um dort mögliche zukünftige Fachkräfte persönlich zu sichten.Über die Hälfte der in Frage kommenden Teilnehmer des Februar-Termins konnten im Sommer an eine Baufirma vermittelt werden, so Trupp.