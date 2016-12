Der größte Fehler ist, nicht zu helfen

16.12.2016, 07:25 Uhr

„Sowohl Angst als auch Unwissenheit können durch den regelmäßigen Besuch von Erste Hilfe-Kursen deutlich reduziert werden“, sagt Dir. Thomas Wallner von Rot Kreuz-Landesverband.„Der größte Fehler, den man machen kann, ist, nicht zu helfen“, so Wofgang Dihanits, Geschäftsführer vom Samariterbund Burgenland.Deshalb werden bis 31. Jänner 2017 kostenlose Erste-Hilfe-Auffrischungskurse in der Dauer von acht Stunden angeboten.Diese Kurse bieten einen Überblick über die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen wie zum Beispiel:• Was ist im Notfall grundsätzlich zu tun?• Wie setze ich einen Notruf ab?• Wie führe ich Wiederbelebungsversuche durch?• Wie kann ich bei akut auftretenden Erkrankungen helfen?Kursanmeldungen sind in jeder Rot Kreuz- bzw. Samariterbund-Dienststelle möglich.www.samariterbund.netwww.erstehilfe.at