Ausbildungspflicht bis 18 kommt im Herbst 2017

13.12.2016, 10:41 Uhr

Im Burgenland brechen 7,7 Prozent der Jugendlichen nach der Pflichtschule ihre Bildungslaufbahn ab.

EISENSTADT (uch). „Eine gute Grundausbildung ist die Voraussetzung, um das Arbeitslosigkeits- und Armutsrisiko zu minimieren. Deshalb ist es wichtig, vor allem junge Menschen zu unterstützen, damit sie nicht frühzeitig aus dem Bildungssystem aussteigen oder ihre Ausbildung abbrechen“, sagte VHS-Geschäftsführerin Christine Teuschler im Rahmen der VHS-Tagung zum Thema „Ausbildungspflicht bis 18 für alle?!“.

Sozial Benachteiligte

Abbrecher-Statistik

Burschen betroffen



Darabos: „Große Chance“

„Den Jugendlichen immer wieder eine Chance geben“

Diese verpflichtende Ausbildung bis zum 18. Lebensjahr wird ab Herbst 2017 wirksam. Für Doris Landauer, Bildungsexpertin vom Arbeitsmarktservice Wien, „können nur durch diese Pflicht auch sozial Benachteiligte erreicht werden.“Das Burgenland liegt mit einer frühzeitigen Ausbildungsabbrecherquote von 4,4 Prozent unter der österreichweiten Abbruchquote von 7 Prozent. Allerdings hat das Burgenland vor allem beim Laufbahnabbruch gleich nach der Pflichtschule mit 7,7 Prozent (Österreich: 6,8 Prozent) noch einen Aufholbedarf.„Vor allem die Burschen haben im Burgenland mit 9 Prozent im Vergleich zu den Mädchen ein deutlich höheres Risiko, gleich nach der Pflichtschule ihre Bildungslaufbahn abzubrechen“, so Sonja Schmöckl vom Sozialministerium.Arbeitsmarktlandesrat Norbert Darabos sieht die Ausbildungspflicht als „große Chance“ für die Jugendlichen. Im Burgenland sind derzeit 200 bis 300 Jugendliche betroffen, die keine Berufsausbildung abschließen.Darabos geht davon aus, dass die Ausbildungspflicht in Kombination mit den überbetrieblichen Lehrwerkstätten auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund eine wesentliche Möglichkeit ist, schneller am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl betonte bei der Tagung, „dass wir den Jugendlichen eine Chance geben müssen, mit allen Instrumentarien, die wir zur Verfügung haben.“ Der AMS-Chefin ist dabei die Herausforderung bewusst: „Und wenn sie wieder abbrechen, müssen wir ihnen noch eine Chance geben, und wenn es sein muss, noch eine Chance. Weil das Ziel ist der Bildungsabschluss.“