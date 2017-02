Landesregierung will das Tempo erhöhen

03.02.2017, 12:30 Uhr

Regierung beschließt Vorhaben in den Bereichen Soziales und Gesundheit mit konkretem Zeitplan.

Krankenhäuser-Kooperation



Zusammenarbeit der Rettungsorganisationen

RUST (uch). „Wir wollen das Tempo in der Landesregierung erhöhen“, kündigte LH Hans Niessl nach der Regierungsklausur in Rust an.So soll bis Ostern ein Konzept erstellt werden, wie das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt mit den Landeskrankenhäusern Kittsee und Oberpullendorf in Zukunft besser kooperieren kann. Die Betreuung der Patienten soll vermehrt in den Regionalkrankenhäusern erfolgen. Dadurch sollen Betten in Eisenstadt frei werden, „um etwa mehr Operationen machen zu können“, so Niessl.Auch die Rettungsorganisationen Rotes Kreuz und Arbeiter-Samariterbund sollen stärker kooperieren. „Das kann man sich so vorstellen, dass es eine gemeinsame Ausbildung oder gemeinsame Nachfahrten gibt“, erläuterte LHStv. Johann Tschürtz.Beschlossen wurden auch, die KRAGES bis zum Sommer in die Burgenland Holding zu integrieren.

Zehn Millionen Euro einsparen

Kontrollgremium für KH Oberwart

Noch im ersten Halbjahr soll außerdem versucht werden, in der Burgenland Holding weitere Synergien zu nutzen – etwa durch verbessertes Finanzmanagement, Shared Services oder die Konzentration der Buchhaltung. „Durch all diese Maßnahmen wollen wir bis 2020 rund zehn Millionen Euro einsparen“, so Niessl.Ein Schwerpunktthema der Regierungsklausur war auch der geplante Neubau des Krankenhauses Oberwart. Ein „Lenkungsausschuss“ mit Experten aus dem Finanz- und Baubereich soll alle sechs Wochen der Regierung Bericht erstatten. Damit werde sichergestellt, dass die Bauzeit – 2021 ist die Eröffnung geplant – genauso eingehalten wird, wie die geplanten Kosten von rund 160 Millionen Euro. „Das ist politischer Selbstmord, solche Dinge aus dem Ruder laufen zu lassen“, sagte Soziallandesrat Norbert Darabos.