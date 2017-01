Parteiübergreifend gegen TTIP, CETA und TiSA

19.01.2017, 18:15 Uhr

SPÖ, FPÖ, Grüne und Liste Burgenland unterstützen Volksbegehren gegen Freihandelsabkommen

„Giftzähne ziehen“

EISENSTADT. Im Burgenland formierte sich eine breite Front gegen die Handels- und Dienstleistungsabkommen. SPÖ, FPÖ, Grüne und Liste Burgenland warben gemeinsam für das vom 23. bis 30 Jänner laufende Volksbegehren gegen TTIP, CETA und TiSA.LH Hans sieht vor allem die Schiedsgerichte, die drohende Absenkung von Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards sowie den Privatisierungsdruck im Bereich der Daseinsvorsorge kritisch. „Ich will, dass die Giftzähne gezogen werden und ich bin da optimistisch, dass wir einen Impuls setzen können, wenn es über 100.000 Unterschriften gibt“, so Niessl.

„Probleme aufzeigen“

Grünen machen seit 2014 mobil

Kölly (LBL): „Werde als Erster unterschreiben“

Für FPÖ-Chef Johann Tschürtz ist es wichtig, „dass das Burgenland hier Initiative zeigt und der Bevölkerung die Probleme aufzeigt.“Grünen-Landessprecherin Regina Petrik machte darauf aufmerksam, dass die Grünen bereits seit 2014 gegen TTIP, CETA und TiSA mobil gemacht haben. „Jetzt muss der Nationalrat unter Druck gesetzt werden, dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger entsprechend aktiv zu werden und die drei Handelsabkommen abzulehnen“, so Petrik.Liste Burgenland-Obmann Manfred Kölly zeigte sich dankbar für diese parteiübergreifende Initative. Als Bürgermeister von Deutschkreutz will er als Erster in seiner Gemeinde das Volksbegehren unterschreiben.