Wird Hannes Anton neuer Tourismus-Direktor im Burgenland?

08.02.2017, 16:47 Uhr

Podersdorfer Tourismuschef „will nichts ausschließen“

„Habe keine Ambitionen“

EISENSTADT/PODERSDORF. Nach dem überraschenden Bekanntgabe von Mario Baier , sein Amt als Geschäftsführer des Burgenland Tourismus zurückzulegen, beginnt nun die Suche nach einem Nachfolger.Als aussichtsreicher Kandidat wird der Podersdorfer Tourismus-Geschäftsführer Hannes Anton gehandelt, der sich jedoch noch zurückhaltend zeigt. „Ich habe keine Ambitionen, Burgenland Tourismus-Chef zu werden. Außerdem habe ich noch einen gültigen Vertrag in Podersdorf für drei Jahre“, so Anton, der jedoch die Ausschreibung für diesen Posten abwarten und anschauen möchte.„Dann werde ich mich entscheiden, ob ich mich bewerbe oder nicht. Ausschließen will ich es nicht, weil man nichts im Leben ausschließen soll“, meint Anton, der allerdings klarstellt: „Ich bin nicht ins Burgenland gekommen, um Tourismusdirektor zu werden, sondern um Podersdorf den letzten Feinschliff zu geben.“

Wolf (ÖVP): „Wetten, dass Anton neuer Tourismus-Direktor wird?“

Einer, der sich über die Baier-Nachfolge sicher ist, ist ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf. „Wetten, dass Hannes Anton neuer Tourismus-Direktor wird?“ lautet die Überschrift einer Presseaussendung, in der sich Wolf auf die politische Vergangenheit von Anton, der von 2009 bis 2014 für die Freiheitlichen (damals BZÖ) im Kärntner Landtag war, bezieht. „Ein blauer Parteifreund des Tourismuslandesrats Petschnig wird vermutlich neuer Tourismus-Direktor“, so Wolf.