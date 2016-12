Arbeitsmarkt: Rekordbeschäftigung in Kärnten

14.12.2016, 14:12 Uhr

Landeshauptmann kaiser sieht Kärnten auf dem richtigen Weg.

Erfreuliche Entwicklungen der Situation am Kärntner Arbeitsmarkt. „Mit knapp 206.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verzeichnet Kärnten nun auch im November den höchsten jemals erreichten Beschäftigtenstand. Gleichzeitig sinkt die Arbeitslosigkeit anders als in anderen Bundesländer bei uns weiter, im November um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau“, so Landeshauptmann Peter Kaiser und Stellvertreterin Gaby Schaunig über die jüngste Arbeitsmarktstatistik.

Keine Zeit zum Ausruhen

Einzigartige Zusammenarbeit

Für Kaiser Zeigt das, dass Kärnten sich von der Vergangenheit erholt habe und sich auf dem richtigen Weg befindet. Die Politik werde sich jedoch nicht auf den positiven Nachrichten ausruhen. Noch mehr Beschäftigungen sollen die Arbeitslosenzahl weiter reduzieren. Schaunig will eingeleitete Maßnahmen weiter führen um sowohl Unternehmen und die Menschen zu unterstützen.Schaunig und Kaiser verweisen auch auf die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern. Einzigartig in Europa sei, dass diese regelmäßig an Sitzungen der Kärntner Landesregierung teilnehmen. „Anders als in der Vergangenheit schließen wir niemanden aus und beweisen damit: Zusammen bringen wir Kärnten Stück für Stück voran und schaffen Erleichterungen und Verbesserungen für die Bevölkerung.“