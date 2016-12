Heiz Fischer erhält höchste Kärntner Landesauszeichnung und "Europaeus"

06.12.2016, 15:45 Uhr

Ein Tag Bundespräsident Fischer habe 1,37 Millionen Euro gebracht - rechnet Peter Kaiser.

Dem früheren Bundespräsidenten Heinz Fischer wurde heute der "Kärntner Landesorden in Gold", die höchste Auszeichnung des Landes Kärnten verliehen. Bei der Feier im Spiegelsaal der Landesregierung wurde ihm auch der Europapreis "Europaeus" verliehen. Dieser hätte ihm bereits beim CEE-Wirtschaftsforum Velden im September übergeben werden sollen. Fischer war aber wegen der Teilnahme am Begräbnis von Israels Ex-Staatspräsident Schimon Peres verhindert. Kaiser betont die 45 Jahre in Fischers Amtszeit un hohen und höchsten politischen Funktionen. „Heinz Fischer ist ein großer Europäer, fand weltweit und bei den Vereinten Nationen Gehör und ist unbestreitbar ein großer Österreicher“, so der Landeshauptmann. Auch dem Land Kärnten sei Fischer oft zur Seite gestanden. Daher beinhaltet das Dankeschön in Form des Landesordens auch viel Gefühl von tausenden Kärntnern. Auch Fischers vermittelnder Einsatz bei der Lösung der topographischen Frage wird von Kaiser hervorgehoben.

1,37 Millionen Euro pro Tag

Interessante und spannende Epoche

Brückenbauer im europäischen Einigungsprozess

Kaiser rechnet dem ehemaligen Bundespräsidenten vor, dass er in seiner Amtszeit 190 Staatsbesuche absolviert und fünf Milliarden Euro an Geschäftsanbahnungen für österreichische Unternehmen erreicht habe. Pro Tag habe Fischer somit 1,37 Millionen Euro gebracht. „Du hast diesem Land aber nicht nur wirtschaftlich viel gebracht. Du hast viele Menschen geprägt, auch mich“, so Kaiser. Fischer habe stets Respekt vor anderen und begegne ihnen auf Augenhöhe. „Als einer der ersten hast du die Bedeutung internationaler, insbesondere europäischer, Politik unterstrichen“, so der Landeshauptmann.Als Bundespräsident habe Fischer viele Ehrungen vorgenommen und fragt sich dabei oft habe, woran diese Menschen gerade denken. „Diese Frage wurde mir heute beantwortet, ich weiß jetzt, wie man sich als Geehrter fühlt: man freut sich“, so Fischer. Er dankt allen für die Auszeichnung, aber auch seinen ehemaligen Mitarbeitern. Fischers Kindheit sei stark vom Zweiten Weltkrieg beeinflusst gewesen. Diese Eindrücke sind der Grund, dass er sich lebenslang für Frieden einsetzt. „Die zwölf Jahre als Bundespräsident waren eine interessante, spannende Epoche in meinem Leben. Ich durfte ein Land repräsentieren, auf das ich stolz bin, mit dem ich mich voll identifizieren kann“, betonte er. An Kärnten schätzt Fischer die Berge, „die einen nicht mehr loslassen“, die Menschen, die „eine eigene Art der Kommunikation mit Hilfe von Musik und Kulinarik“ pflegen würden.Die ehemalige Intendantin des Carinthischen Sommers, Gerda Fröhlich hielt zur Verleihung des „Europaeus“ die Laudatio. Seit 2009 wird dieser Preis von Land Kärnten, Wirtschaftskammer Kärnten und Forum Velden an wichtige Brückenbauer im europäischen Einigungsprozess verliehen. Fischer bezeichnet sich als ebensolchen. Er habe insbesondere Menschen der jungen Generation die Bedeutung des Friedensprojektes Europa nähergebracht. Die Laudatorin hebt Fischers Einsatz für eine offene, demokratische Gesellschaft und auch sein Interesse für Wissenschaft und die schönen Künste hervor.