Kärntner Hilfsprojekte werden Unterstützt

07.12.2016, 13:12 Uhr

Förderung für wichtige Vorhaben beschlossen, neue Projekte können jetzt eingereicht werden.

Mit viel Herz, persönlichem Einsatz und innovativen Projekten helfen Kärntner den Menschen in aller Welt. Der Entwicklungspolitische Beirat entscheidet welche davon vom Land Kärnten gefördert werden. Demnach werden vier Projekte mit einer Gesamtförderungssumme von 47.330 Euro unterstützt. Auch für den Verein "Mölltalherzen für Kongo" gibt es Geld. Die Mitglieder und Obmann Konrad Weixelbraun engagieren sich für den Bau eines Schulgebäudes in Kinshasa, Mamufu im Kongo. Das Projekt wurde vom Land Kärnten mit 18.700 Euro unterstützt und im Rahmen der Beiratssitzung präsentiert.

Armut mit Bildung bekämpfen

Vier Projekte werden unterstützt

Unterstützung für NGOs

„Menschlichkeit und Solidarität darf keine Grenzen kennen. Wir tragen gesellschaftspolitische Verantwortung und haben die Pflicht gegen Hunger, Not und Elend in dieser Welt einzutreten“, so Kaiser. Die Förderung von Bildung sei überall die beste Möglichkeit Armut zu bekämpfen. So könne man Menschen vor Ort entsprechende Perspektiven und Grundlagen bieten, und letztlich auch Gründe für Fluchtbewegungen und die Zahl flüchtender Menschen zu reduzieren.- das Projekt „Förderung von Genderperspektiven und frauenspezifischer Ökonomie durch die Arbeit der Freedom from Debt Coalition (FDC) auf den Philippinen“ der Katholischen Frauenbewegung der Diözese Gurk.- „Gesundheitsförderung von elternlosen Klosterschülerinnen in Myanmar“ vom Verein SONNE International.- das Projekt „Schulklasseneinrichtung für eine Berufsschule für Tourismus in Benguela/Uganda“ vom Verein Iniciativ Angola .- das Vorhaben einer Frauengruppe in der Region Kotido/Uganda die sich für den Bau eines Gemeinschaftsraumes einsetzt, der für Ausbildungskurse genutzt werden soll.Initiativen Kärntner NGOs (Nichtregierungsorganisationen) werden im nächsten Jahr sowohl in der Projektarbeit als auch in der entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit vom Land Kärnten unterstützt.Einreichfristen sind der 31. März und der 31. Oktober 2017.Weitere Informationen unter europa.ktn.gv.at