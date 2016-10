Katastrophenschutz

05.10.2016, 07:00 Uhr

Zu diesen Experten gehört seit Sommer der Kühnsdorfer Markus Hudobnig. Er leitet die Unterabteilung Sicherheitsdienst in der Landesregierung – gemeinsam mit seinem Stellvertreter, dem Ferlacher Christian Gamsler."Wir sind zuständig, sobald ein Extremereignis mehr als einen Bezirk betrifft", erklärt Hudobnig. Erfordert ein Unwetter in nur einem Bezirk Einsätze, fungieren die Experten als Berater. Hudobnig: "Wir koordinieren die Einsatzkräfte, geben Vorschläge für Handlungen ab und informieren über die aktuelle Lage." Schulungen in Gemeinden für den Fall der Fälle und Übungen mit Einsatzkräften dienen als Präventionsmaßnahme.Gerade die Information der Bevölkerung ist häufig schwierig. "Vor allem junge Menschen sind über klassische Medien schwer erreichbar", berichtet Gamsler. Deshalb begrüßt er den Test einer App nach deutschem Vorbild, der noch im heurigen Jahr stattfinden soll. Sie könnte schon bald in ganz Österreich zum Einsatz kommen. Das Problem: "Das Herunterladen funktioniert auf freiwilliger Basis."

Schadenersatz für Betroffene

Für die Auszahlungen aus dem Katastrophenfonds sind Hudobnig und sein Team ebenfalls zuständig. "Wir haben 300 Anträge aus über 20 Gemeinden zu bearbeiten", macht er klar, dass von den Unwettern nicht nur Afritz betroffen war.Betroffene können bei einem Schaden bis zu 10.000 Euro 50 Prozent der Summe als Beihilfe beantragen.