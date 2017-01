Marlene Stelzer ist die neue Personalchefin in der Kärntner Sparkasse

12.01.2017, 11:20 Uhr

Christian Brandstätter verlässt nach 20 Jahren als Personalleiter das Unternehmen.

Über Marlene Stelzer

Marlene Stelzer hat sich über ein dreistufiges Hearing mit 50 Bewerbern als neue Betriebsleiterin im Personalmanagement der Kärntner Sparkasse qualifiziert. Sie ist seit 1. Jänner Personalchefin von 600 Sparkasse-Mitarbeitern. Christian Brandstätter verlässt nach 20 Jahren als Personalleiter das Unternehmen und macht sich als Architektur-Fotograf selbstständig.Marlene Stelzer hat ihre Karriere nach dem Abschluss des Wirtschaftsstudiums mit Schwerpunkt Finanzierung, Geld- und Kreditwesen im LHK Villach (Controlling/Revision) gestartet. Der Wunsch nach persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung hat sie angetrieben, berufsbegleitend als weitere Studienrichtung Wirtschaftsrecht und Psychologie zu belegen. Sie wechselte nach dem Abschluss des zweiten Studiums für mehrere Jahre in die Unternehmensberatung. Dabei zählten Personal- und Organisationsentwicklung, Führungskräfte-Coachings und die Planung von Schulungsmaßnahmen zu ihren Schwerpunkten. Sie war anschließend fünf Jahre lang für einen internationalen Industriebetrieb mit Hauptsitz in den USA tätig, für den sie die Human-Resources-Strategie am österreichischen Standort in Villach umsetzte."Ich sehe ein modernes Human-Resources-Management als Service für die einzelnen Geschäftsbereiche, die die Wertschöpfung im Unternehmen generieren. Durch das Voranbringen strategisch wichtiger Projekte trägt das Personalmanagement aus meiner Sicht messbar zum Erfolg der Kärntner Sparkasse bei", so Stelzer.