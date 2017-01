Museum für Kinder ist finanziell abgesichert

10.01.2017, 14:33 Uhr

Subvention für mobiles Hands-On Museum für Kinder ab 6 Jahren beschlossen.

Mobiles Museum

Für den Verein "Blauer Würfel und kidsmobil" wurden in der heutigen Sitzung der Kärntner Landesregierung die Subvention beschlossen. In den Weiterbetrieb des österreichweit einzigen mobilen Hands-On-Museums für Kinder fließen 360.000 Euro.Dieses Fahrende Museum wird von dem Verein "Blauer Würfel und kidsmobil" mit der wissens.wert.welt betrieben. Es ist in allen Schulen Kärntens unterwegs und vermittelt Kindern Themen aus Kunst, Kultur, Wissenschaft, Technik, Umwelt und Sozialem. „Wenn Kinder nicht ins Museum kommen, kommt das Museum eben zu ihnen. Dieses Konzept unterstützen wir von Seiten des Landes. Verbunden mit der Subvention für 2017 ist aber auch die umzusetzende Integration ins Landesmuseum. Wir müssen Synergien nutzen“, so Kulturlandesrat Christian Benger.

Neues Programm

das Motto der wissens.wert.welt ist: Mitmachen, angreifen, ausprobieren, spekulieren – also erleben pur. Ab Februar gibt es auch ein neues Programm: mit der Brauchtumsabteilung des Landes hat das fahrende Museum ein Mitmach-Programm für 6- bis 10-Jährige entwickelt. „Die Themen umfassen die Volkskultur, die Identität, unsere Wurzeln, Trachten, Sprache und Bräuche, also alles, was unsere Heimat ausmacht, was Identität schafft. Nur wer seine Wurzeln kennt, findet sich in der Gegenwart zurecht und trägt ein Grundmaß von Werten und ein Sicherheitsgefühl in sich“, so Benger. Die Programme dauern zwischen drei und vier Stunden.In den letzten zwei Jahren wurden die Subventionen von ursprünglich 440.000 Euro auf 360.000 Euro im Zuge des Sparkurses des Landes reduziert. Mit der Integration ins Landesmuseum sollen sich durch die Nutzung von Synergien weitere Kostenreduktionen ergeben.