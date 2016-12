Strahlenspürer bringen Kärnten an Österreichs Spitze

14.12.2016, 13:54 Uhr

Kaiser hebt den österreichweit einzigartigen Schulterschluss zwischen Verwaltung und Exekutive hervor.

Heute versammelten sich 43 Strahlenspürer des Landespolizeikommandos Kärnten im Verwaltungszentrum des Landes. Die speziell ausgebildeten Beamten blicken einerseits auf eine zwei Jahre andauernde Kooperation zurück und bilden sich gleichzeitig weiter. Die Zusammenarbeit zwischen zwischen Exekutive und Verwaltung soll mit regelmäßigen Fortbildungen und Übungen gefestigt und weiter ausgebaut werden.

Kärnten bei Strahlenschutz an Österreichs Spitze

„Ich weiß, dass diese Zusammenarbeit zwischen Polizei und einem Bundesland österreichweit einzigartig ist“, so Landeshauptmann Peter Kaiser. Es beruhige zu wissen, dass der Strahlenschutz in besten Händen sei. Kaiser sei im Katastrophenschutz permanent damit beschäftigt, der Sicherheit der Bevölkerung den richtigen Stellenwert einzuräumen. „Wir wissen manchmal gar nicht, wie groß die Sicherheit und damit auch die Lebensqualität ist, die uns geboten wird“, so Kaiser. Er spricht auch die gesellschaftliche Anerkennung an. „Sichtbaren Problemen begegnet man meist leichter, als den unsichtbaren Gefahren“, so Kaiser. Er verspricht, sich auch weiterhin dafür stark zu machen, dass Kärnten im Bereich des Strahlenschutzes an Österreichs Spitze bleibe.