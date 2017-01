Verwaltung soll durch Bildungsangebote noch effizienter werden

09.01.2017, 15:06 Uhr

Öffentliche Aufgaben sollen auch öffentlich präsentiert werden – Bildungs-Update notwendig für moderne Verwaltung.

Heute zogen Landeshauptmann Peter Kaiser und der Direktor der Kärntner Verwaltungsakademie eine positive Bilanz über die Aktivitäten der Verwaltungsakademie. Im Ausblick auf das Jahr 2017 setzt das Programm neue Akzente bei Aus- und Weiterbildung. Das erreichte Niveau bezüglich der Anzahl der Veranstaltungen und Seminarteilnahmen soll gehalten und nach Möglichkeit ausgebaut werden. Mit 443 Veranstaltungen und 8.000 Teilnahmen war das letzte Jahr ein Rekordjahr. Die Verwaltungsakademie richtet sich an den öffentlichen Bereich. Die Klientel sind 60 Prozent Landesbedienstete, 30 Prozent Gemeindebedienstete und 10 Prozent Externe Teilnehmende kommen aus öffentlichen Institutionen, wie etwa Kammern.

Öffentlichen Aufgaben öffentlich präsentieren

Umfassendes Angebot

Kundenfreundlicher werden

Über die Verwaltungsakademie

Laut dem Landeshauptmann gehe es um Aus- , Fort- und Weiterbildung der Landesbediensteten. Aber auch um die Einbindung der Akademie in aktuelle Prozesse der Verwaltungsreform. Laut Kaiser sei es wichtig, die öffentlichen Aufgaben auch öffentlich zu präsentieren. Im Zuge des HCB-Skandals sei es beispielsweise gelungen, dass die Verwaltungsakademie ein Krisenkommunikations- und -Managementkonzept für Bezirkshauptleute erarbeitet habe.Als Dienstleister Nummer eins im Öffentlichen Dienst bezeichnet Direktor Ortner die Verwaltungsakademie. Von Sprachen, EDV, Persönlichkeit und Kommunikation, über Recht und Verfahren bis zu Organisationsentwicklung, Betriebswirtschaft, Umwelt, Soziales, EU, Sicherheit und Technik, Prüfungen zu Computerführerschein, Wirtschaftsführerschein, Staatsbürgerschaftstests, usw. spannt sich der weite Bogen. Laut Ortner wisse man das Feedback von Gemeinden und auch von Externen zu schätzen.Das neue Programm wird sich verstärkt den Themen Resilienz und Gesundes Führen widmen. Überarbeitet sei auch der klassische Management-Lehrgang geworden. Ein zentrales Thema bilden für Ortner die Schulungen zum neuen Haushaltsrecht für Land und Gemeinden. Auch Kamingespräche zu speziellen Verwaltungsthemen sollen initiiert werden. Geplant ist auch eine neue Homepage. Man bemühe sich darum, noch kundenfreundlicher zu werden, so Ortner.Im Jahr 1998 wurde die Kärntner Verwaltungsakademie mit dem Kärntner Verwaltungsakademiegesetz als „Anstalt öffentlichen Rechts“ ausgegliedert und gegründet. Der Anteil des Landes Kärnten beträgt 100 Prozent, die Fachaufsicht kommt dem Landeshauptmann zu. Durch die Landesfinanzreferentin erfolgt die Finanzaufsicht. Neben den Bildungsaufgaben und der Bildungsdokumentation obliegt der Akademie auch die Rechtsdokumentation. Insgesamt zählt die Akademie fünf Mitarbeiter. Auch in die Seminarräume der Verwaltungsakademie am Bahnhofplatz 5 in Klagenfurt wurde investiert.