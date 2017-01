Wetterlage und osteuropäische Luftmassen erhöhen Feinstaubwerte

26.01.2017, 10:52 Uhr

Holub appelliert für einen sorgsamen Umgang mit "Feinstaubtreibern"

Umweltreferent Rolf Holub informiert heute über erhöhte Feinstaubwerte in Kärnten. Eine niedere und großflächige Inversionswetterlage ist in Verbindung mit einer straffen Höhenströmung aus dem osteuropäischen Raum der Grund dafür. „Damit werden feinstaubbelastete Luftmassen aus dem osteuropäischen Raum nach Österreich transportiert, die sich mit der lokal vorhandenen Belastung überlagern“, so Holub. Gegenwärtig steigen die Feinstaubwerte daher in ganz Österreich.

Richtwerte überschritten

Sorgsamer Umgang mit "Feinstaubtreibern"

Überschreitungen messe man derzeit auch an den Kärntner Feinstaub-Messstellen. „Am Dienstag lag der höchste Tagesmittelwert in Klagenfurt bei 84 Mikrogramm und im Lavanttal bei 79 Mikrogramm je Kubikmeter Luft. Der empfohlene Richtwert liegt grundsätzlich bei 50 Mikrogramm“, so Holub.In den nächsten Tagen sei auf Grund der aktuellen Wetterlage mit keiner wesentlichen Änderung der Feinstaubsituation zu rechnen. Daher appelliert Holub für einen sorgsamen Umgang mit "Feinstaubtreibern" wie dem Auto oder Zweitheizungen. „Jeder kann mit kleinem Aufwand einen wichtigen Beitrag im Sinne unserer Gesundheit leisten. Der Verzicht auf eine nicht unbedingt erforderliche Autofahrt oder der Umstieg auf den Öffentlichen Verkehr senkt die Feinstaubbelastung spürbar. Ich danke allen, die damit einen aktiven Beitrag zu weniger Feinstaub in Kärnten leisten“, so Holub.