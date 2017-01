Kärntner Touristiker tätigen 20 Prozent aller Investitionen Österreichs

18.01.2017, 10:41 Uhr

Kärnten liegt mit rund 130 Millionen Euro an dritter Stelle.

„Kärnten ist DAS Tourismusinvestitionsland unter den Bundesländern. Wir haben den Investitionsstau aufgelöst und einen Boom ausgelöst“, so Tourismuslandesrat Christian Benger. Die Zahlen für das Jahr 2016 liegen nun auf Grund der Bilanz der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) vor. Die Kärntner touristiker haben demnach 20% aller Investitionen Österreichs getätigt. Rund 660 Millionen euro haben alle Bundesländer im Jahr 2016 investiert. Alleine in Kärnten haben 235 Familienbetriebe rund 130 Millionen Euro in den Hand genommen und in Qualitätsverbesserungen, Betriebsvergrößerungen oder Spezialisierungen investiert! „Das ist ein klares Lebenszeichen, damit entsteht Aufbruchsstimmung, damit werden Standorte abgesichert und ganze Regionen profitieren davon“, so Benger. Rund 60 % der Investitionen sollen im Umkreis von 60 Kilometern wertschöpfungswirksam werden. Im Jahr 2016 verfünffachte sich das Investitionsvolumen im Vergleich zum Jahr 2015 und verdreifacht sich zum Durchschnitt der letzten 3 Jahre.

Kärnten als "best-practice-Beispiel"

Investitionen ankurbeln

„Wir haben gemeinsam mit Unternehmern, ÖHT und KWF Förderprogramme entwickelt, die praktikabel sind und zielgruppengenau wirken, haben die Bürokratie für die Förderwerber drastisch reduziert und wir ziehen mit der Tourismusstrategie alle an einem Strang!“, so Benger. In der Förderstatistik der ÖHT ist Kärnten damit vom vorletzten Platz auf Rang 3 gerutscht. Mit diesen Förderungen gilt Kärnten als best-practice-Beispiel. Laut Wolfgang Kleemann von der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank sei es gelungen, über eine enge Zusammenarbeit mit Landesrat Benger und dem Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds den Investitionsstau in den Kärntner Tourismus- und Freizeitbetrieben zu beenden.Die Investitionen wurden laut Kleemann vor allem in den kleinstrukturierten Familienbetrieben getätigt. Zwei Drittel der Investitionsvorhaben liegen im Bereich von 100.000 bis 500.000 Euro. „In diesen Bereich fällt die kleinbetriebliche familiengeführte Hotellerie und Gastronomie. Das sind die Träger unserer Tourismuswirtschaft und genau die stehen vor großen Herausforderungen, wie Beispielsweise Betriebsübergaben, für die sie sich aktuell gut aufstellen“, so Kleemann.Es wurde aber keine Eintagsfliege produziert. „Für diese Förderprogramme besteht Rechts- und Finanzierungssicherheit bis zum Jahr 2020. Nur Kontinuität schafft Nachhaltigkeit“, so Benger.Die ÖHT stellt zinsgünstige Kredite zur Finanzierung von touristischen Investitionen bereit, die mit einer ÖHT-Haftung nachrangig besichert werden. Der Kärntner Wirtschafts- Förderungs- Fonds (KWF) übernimmt den gesamten Zinsendienst über die Laufzeit der Kredite. Auch ein Barzuschuss zwischen 5 Prozent und 10 Prozent der Investitionskosten kommt vom KWF.Das Einreichportal für die von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner forcierte Investitionszuwachsprämie ist seit Montag dieser Woche offen. „Wir setzen damit einen wesentlichen Impuls, um Investitionen anzukurbeln und die Wirtschaft zu stärken. Insgesamt stehen dafür in den nächsten beiden Jahren 175 Millionen zur Verfügung. 40 Millionen davon sind für den Tourismus vorgesehen, womit wir die Fördermittel zwei Jahre lang verdoppeln können“, so Mitterlehner.