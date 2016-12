Eine junge Schriftstellerin, die auf Werwölfe steht

11.12.2016, 03:30 Uhr

Buchtipp: "Der Werwolf mit den eisblauen Augen" von Verena Schlegl

Tess Winter wurde Augenzeuge davon, wie ihre gesamte Familie von einem pechschwarzem Wolf ermordet wurde. Dank der Stellung ihrer Mutter im Königsschloss, durfte Tess bis zu ihrem 18. Lebensjahr bei der Königsfamilie wohnen. Der nur um ein Jahr ältere Prinz Julian war die erste Person die es schaffte, Tess wieder zum Lachen zu bringen. Sofort fesselte er sie mit seinen unglaublichen eisblauen Augen. Es gab nur ein Problem. Der König.

Zur Autorin: Verena Schlegl

Tess verlies das Schloss frühzeitig und lernte unverhofft den charmanten Mat kennen. Seine rabenschwarzen Haare bildeten einen starken Kontrast zu seinen - eisblauen Augen! Das war der Anfang eines unerbittlichen Krieges um Liebe und Gerechtigkeit.Was gibt es alles über mich... hm... mal überlegen.Ich lese furchtbar gerne, allerdings ist schreiben mein Leben!5 Geschichten habe ich schon abgeschlossen, die 6. schreibe ich gerade! Wenn ihr meine Geschichten lest hinterlässt doch ein Review. Ich freue mich immer sehr, wenn ich mir eure Meinungen durchlesen kann.Ich schreibe Fantasy Geschichten. Egal ob Zauberer, Werwölfe, Elfen oder andere mystische Wesen. In meinen Geschichten finden sie alle ein Zuhause.Wo findet ihr meine Geschichten? Hier der Link, dort findet ihr noch ein paar Infos zu mir und meinen Geschichten!Ich schreibe eigentlich erst seit 2013/14 ? Naja was heißt erst? Ich habe mit 13 meiner erste Geschichte geschrieben und mich dann in meine Tatatur verliebt. Meine erste große Liebe! :DAch ja, bevor ich es vergesse, ich komme aus Österreich weshalb manche Wörter für Deutsche vielleicht ein wenig anders klingen oder ihr sie einfach nicht kennt.Wollt ihr ein paar Beispiele?Was ist eine Semmel? Ein Schwammerl? Ein Beistrich?Ausrasten hat bei uns eine völlig andere Bedeutung als in Deutschland.Ausrasten: Sich niederlegen und chillen, schlafen einfach nichts tun.Aber egal. :D