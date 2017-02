Electric Love Festival 2017 - Diese Stars erwarten dich bei der Jubiläumsausgabe

03.02.2017, 11:37 Uhr

Das Electric Love Festival bittet von 6. bis 8.Juli bereits zum fünften Mal auf den Salzburgring. Neben musikalischen Krachern auf der gigantischen Bühne präsentieren die Veranstalter ein einzigartiges Bezahlsystem und viele weitere Highlights

Von 06.-08. Juli 2017 wird der Salzburgring auch heuer wieder Schauplatz des größten elektronischen Festivals Österreichs mit über 120 Act's , 5 Bühnen, zehntausenden Besuchern aus der ganzen Welt und der gemeinsamen Liebe zur elektronischen Musik!Electric Love präsentiert in der ersten mit Spannung erwarteten Line Up Phase gleich dieder DJ-Weltrangliste:Mit den weiteren Artists wird die Latte in derbereits hoch gelegt.

Das bisherige Line-Up für das Electric Love Festival 2017

DJ Snake

Timmy Trumpet

Krewella

Showtek

Cheat Codes

Pendulum DJ Set

Paul Kalkbrenner

Flux Pavilion

Brennan Heart

Code Black

Atmozfears

Scale

Jubiläum 2017: five years – five stages

Nicht nur musikalisch einzigartig - Bargeldloses bezahlen mit deinem Armband

Neben der, dem, demund dergibt´s heuer einen traditionellen Kontrast – in einerwird mit allem was dazu gehört traditionell österreichisch aufgetanzt!Seit den Anfängen des Electric Love wachsen nicht nur Bekanntheit, Qualität, Internationalität und die Anzahl der Besucher, sondern auch die Bühnen: im ersten Electric Love-Jahr 2013 war die Mainstage 48 Meter breit und 12 Meter hoch. 2016 brachte sie mit 66 Metern Breite und 23 Metern Höhe schon alle zum Staunen.2017 wird die Bühne aufwachsen. In Sachen Kreativität und Technik haben sich die Designer wieder selbst übertroffen – man darf gespannt sein!Electric Love setzte bereits vor 3 Jahren als erstes österreichisches Festival ein bargeldloses Bezahlungssystem des Salzburger Start Up Unternehmens get. - Global Event Technologies - ein. Für das ELF17 wurde dasnochmals optimiert: heuer können die Besucher sämtliche Zahlungen unkompliziert mit einem Chip auf einem Armband tätigen – praktisch und nicht (leicht) zu verlieren.