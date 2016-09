GEWINNSPIEL: Gewinne 8x2 Tickets für "The Sound of Christmas" am 3. Dezember in St.Aegyd!

30.09.2016, 14:05 Uhr

The Sound of Christmas 2016

Das Weihnachts-Special im 22. Spieljahr!entführt die Besucher in das "Winter Wonderland" und wartet mit " Rudolph the red-nosed reindeer" und "Mary's boy child" bis "Santa Claus is coming to town".Das stimmungsvoll-beschwingte Programm unter der musikalischen Leitung von Markus Richter lässt Sie den vorweihnachtlichen Stress ein wenig vergessen.Es erwarten Sie Gospels, Traditionals und Weihnachtslieder aus aller Welt, aus verschiedensten Epochen und Musikrichtungen gespickt mit erheiternden Gedichten und Geschichten rund um das Weihnachtsfest.

Die vier Sänger und Sängerinnen aus der internationalen Musical- und Theaterwelt bestechen durch ihren gefühlvollen Gesang und ihre humorvolle Interpretationen. Begleitet wird das hochkarätige Ensemble live von der "Sound of Christmas" Band.Gewinne 4x2 Tickets für die Nachmittagsvorstellung oder 4x2 Tickets für die AbendvorstellungFestsaal St.AegydHauptstraße 283193 St. Aegyd am NeuwaldeSamstag 3.Dezember 201615 Uhr und 19.30 UhrSparkasse St.AegydTrafik Pfeffer, St.AegydGemeindeamt St.AegydBunter Laden Praschl0664 / 136 24 41otus.sommerauer@hotmail.comErmäßigte Karten für Kinder bis 15 Jahre