Gewinnspiel: Hol dir 2x2 Festival Pässe für das Temptations Festival im Flachgau

14.12.2016, 14:03 Uhr

Am 25. und 26.Dezember 2016 feiern knapp 4000 Besucher die größte Weihnachtsparty Flachgaus und mit den Bezirksblättern Niederösterreich hast du die Chance dabei zu sein

Mitmachen und gewinnen

Bereits traditionell pilgern am 25. und 26.12.2016 wieder tausende partyfreudige Musikliebhaber in die Wallerseehalle in Henndorf, um die Weihnachtszeit mit guter Laune, toller Musik und bester Stimmung ausklingen zu lassen.Das Temptation Festival begeistert heuer bereits zum achten Mal mit einem einzigartigen Line-Up in einer großartigen Location.Mit den Bezirksblättern Niederösterreich hast du die Chance 2x2 Festivalpässe für die größte X-Mas Aftershow-Party zu gewinnen!Einfach auf mitmachen klicken, Kontaktdaten angeben und schon hast du die Chance das 8.Temptation Festival live und hautnah mitzuerleben.

Line-Up 2016

Selecta

Rudy MC

Valentiano Sanchez

Chris Armada

Jean Philippe