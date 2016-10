holzeis Gewinnspiel: Jetzt mitmachen und eine von 10 Kisten feinstes Craft-Bier gewinnen!

03.10.2016, 16:56 Uhr

Craft-Bier ist handwerklich hochqualitativ gebrautes Feinkost-Bier. Bei holzeis direkt an der West- autobahn-Abfahrt Altlengbach finden Sie Bierspezialitäten aus aller Welt. Von den Klassikern India Pale Ale, Irish Stout über sämtliche Trappistenbiere aus Belgien bis hin zu Spezialitäten und Exoten wie Honig-Bock, Winter-Ale und Ruby Red Ale.

Wintergrillen mit Smokern

Das große Craft-Bier-Sortiment bei holzeis passt hervorragend zu den Edel-Smokern von Napoleon.Ein Smoker (genauer Barbecue-Smoker) ist ein holz- oder kohlebefeuerter Ofen, in dem Speisen im heißen Rauch gegart oder geräuchert werden.Der Smoker findet als Zubereitungsgerät typischerweise Verwendung beim klassischen Barbecue. Anders als beim herkömlichen Grillen liegen die Speisen nicht direkt über der Glut oder dem Feuer, sondern an einem davon gesonderten Platz.Der Barbecue-Smoker entwickelte sich aus der Technik, Fleisch über etliche Stunden bei niedriger Temperatur in einer mit Glut beheizten Erdgrube zuzubereiten.

Durch diese schonende Art der Zubereitung konnte auch Fleisch zubereitet werden, das ansonsten als minderwertig angesehen wurde und auf Grund von Zuschnitt und Struktur schwierig über offenem Feuer zu garen war.Typisch sind Fleischstücke mit hohem Fett- und Bindegewebsanteil oder einem ungünstigen Verhältnis zwischen Knochen und Fleisch, also oft Stücke, die eigentlich als Suppen- oder Schmorfleisch angesehen werden.Beantworte uns die untenstehende Frage und gewinne eine von 1 Kisten Craft-Beer!Die Antwort findest du auf www.holzeis.com