Aus Erntedankfest-Erlös Defibrillator gekauft

30.08.2016, 19:51 Uhr

Bezirk Neunkirchen (Red.).- Die ÖVP Buchbach-Liesling veranstaltet jedes Jahr ein Erntedankfest. Der Reinerlös wird immer gespendet. Heuer wurde für die Gemeinde ein Defibrillator gekauft.

Ab sofort gibt es in Buchbach einen Defibrillator – ein Gerät, das Leben retten kann. Die Anschaffung wurde aus den Erlösen der Erntedankfeste der ÖVP Buchbach Liesling finanziert. Der Laiendefibrillator wurde im Rahmen der Schulungsabende durch den Samariterbund Ternitz an die Gemeinde übergeben. Der Defibrillator ist am Eingang des Gemeindeamtes Buchbach rund um die Uhr verfügbar.