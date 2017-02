Über 3.000 Schüler fahren mit "Tut gut!" Förderung auf Wintersportwoche

05.02.2017, 09:55 Uhr

Mit der »tut gut«-Wintersportwoche sollen Kinder und Jugendlichen wieder verstärkt für den Wintersport begeistert werden. Aus diesen Gründen wurde die »tut gut«-Wintersportwoche von der Initiative »Tut gut!« in Kooperation mit der niederösterreichischen Bergbahnen –Beteiligungsgesellschaft m.b.H. ins Leben gerufen.Konkret geht es darum, dass Schulen für ihre Schüler gratis Liftkarten erhalten, wenn mindestens drei aufeinanderfolgende Übernachtungen in einem niederösterreichischen Beherbergungsbetrieb in einem von sechs der folgenden NÖ Skigebiete durchgeführt werden: Hochkar, Lackenhof am Ötscher, Annaberg Lifte – im Kartenverbund mit der Mariazeller Bürgeralpe, Gemeindealpe Mitterbach – im Kartenverbund mit der Mariazeller Bürgeralpe, Skischaukel Mönichkirchen-Mariensee, Zauberberg Semmering (Hirschenkogel) – im Kartenverbund mit Stuhleck ."Heuer profitieren von dieser Förderung 79 Schulen mit 3.247 teilnehmenden Schülern und damit um 300 mehr als im vergangenen Jahr. Die Tendenz ist steigend und zeigt, dass diese Initiative von unseren Schulen sehr gerne angenommen wird", so der Präsident des Landesschulrates, Johann Heuras.Ab Februar startet bereits die Anmeldefrist für die nächste Wintersaison. Schulen können sich bei Interesse unter www.noetutgut.at anmelden. Schnell sein zahlt sich aus, da das Kontingent für die Unterstützung begrenzt ist.