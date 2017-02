88.000 Kinder feiern in Niederösterreich das Lesen

10.02.2017, 09:15 Uhr

NIEDERÖSTERREICH (Red.).

Zeit Punkt Lesen

Leos Lesepass steht heuer ganz im Zeichen des 10-jährigen Jubiläums von Zeit Punkt Lesen. Im Rahmen der Aktion zur Stärkung der Lesekompetenz wurden bereits 535.000 Bücher und andere Medien verschlungen.„Lesen stellt nicht nur die Schlüsselkompetenz dar, um an der Gesellschaft und dem kulturellen Leben teilhaben zu können, sondern ist auch wesentlich für den persönlichen und beruflichen Erfolg. Daher rufen wir auch heuer wieder alle 88.000 Volksschulkinder Niederösterreichs auf, sich in Bücher, Comics, Kochrezepte oder Apps zu stürzen und Leos Lesepass bis zum 1. Mai 2017 vollzukleben“, so LH-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner zum Start der Leseaktion der niederösterreichischen Leseinitiative Zeit Punkt Lesen.Leos Lesepässe ergingen in diesen Tagen bereits zum neunten Mal an alle Niederösterreichischen Volks- und Sonderpädagogischen Schulen und sollen Kinder motivieren, in das Abenteuer Lesen einzutauchen. Für eingeschickte Teilnahmekarten winken Gewinnerinnen und Gewinnern tolle Preise wie spannende Buchpakete, E-Reader, Hörspiele oder ein Besuch bei Leos Lesetheater.Insgesamt haben Niederösterreichs Volksschulkinder seit dem Start der Aktion im Jahr 2009 rund 535.000 Bücher und andere Lesemedien verschlungen. „Über diese tolle Leistung unserer Kinder hinaus haben wir heuer aber gleich noch einen Grund zur Freude: Die schon 2007 gegründete Initiative Zeit Punkt Lesen feiert ihr 10-jähriges Jubiläum. Daher steht Leos Lesepass heuer unter dem Motto: Wir feiern das Lesen!“, so Mikl-Leitner.Zeit Punkt Lesen ist die 2007 vom Land Niederösterreich ins Leben gerufene Initiative, die sich mit maßgeschneiderten Programmen und kreativen Ansätzen für eine nachhaltige Stärkung von Lese-, Medien- und Informationskompetenz einsetzt. Die Förderung der Lesemotivation von kleinen und großen Leserinnen und Lesern sowie die Vermittlung einer bunten Lesekultur stehen dabei im Mittelpunkt. Lesen ist mehr.Zeit Punkt Lesen ist ein Programm der Abteilung Leseförderung der NÖ KREATIV GmbH, einem Betrieb der KULTUR.REGION.NIEDERÖSTERREICH.