15.12.2016, 16:20 Uhr

Bezirk Baden (Red.).

Auf Besuch in Tattendorf gesellte sich LR Stephan Pernkopf – der oberste Feuerwehrmann NÖs – zur Punschhütte der Ortsfeuerwehr und wurde dort in geselliger Runde von Feuerwehr-Kammeraden, LAbg. Christoph Kainz und BR. Angela Stöckl-Wolkerstorfer freudig empfangen.Weil an dem Abend eher Glühwein ausgeschenkt wurde und der Landesrat gerade aus der Bierbraustadt Wieselburg kam, spendete er für das kommende Feuerwehrfest gleich ein Fass „Gestensaft“.