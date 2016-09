Herbstrallye in Dobersberg - Von 7. - 8.Oktober erwacht die Kultstrecke im Waldviertel wieder zum Leben

29.09.2016, 12:04 Uhr

Die Herbstrallye wanderte im Vorjahr kurzerhand nach Dobersberg – die ehemaligen Prüfungen der legendären Semperit-Rallye sorgten für Begeisterung. Für das Finale der Austrian Rallye Challenge 2016 wurden zwei weitere Kult-Prüfungen hinzugefügt. Das sensationelle Nennergebnis (75 Teams) zeigt, wie beliebt der neue Austragungsort ist.

Begeisterte Fans und Teilnehmerrekord

Im vergangenen Jahr musste die Austrian Rallye Challenge Association, rund um Mastermind Polkrad Payrich, die beliebte Herbstrallye kurzfristig von Leiben ins nördliche Waldviertel nach Dobersberg verlegen.Was zu Beginn als einmalige Änderung abgetan wurde, erwies sich als erfolgreiches Experiment. Denn mit der Herbstrallye in Dobersberg erlebte die Austrian Rallye Challenge 2015 ein spektakuläres Saisonfinale dass sowohl Fans als Teilnehmer begeisterte.

Austragungsort der legendären Semperit-Rallye

Österreichisch-ungarisches Duell um den Sieg

Aus diesem Grund findet die Herbstrallye auch 2016 am 7. und 8.Oktober in Dobersberg statt.Der enorme Teilnehmerandrang (bisher wurden bereits 75 Teams genannt) und der große Zuspruch der Fans, gibt den Veranstaltern recht und lässt auf ein spannendes Saisonfinale 2016 hoffen.Die offizielle Nennliste wird am Freitag, 30.September, veröffentlicht.Die gewählte Strecke in Dobersberg war in den 1980er- und 1990er-Jahren Austragungsort der Semperit-Rallye und erlangte durch attraktive und spektakuläre Prüfungen schon bald Kultstatus.So haben über die Jahre legendäre Rallye-Helden wie Wilfried Wiedner, Serienstaatsmeister Franz Vietnam oder der zweifache Weltmeister Walter Röhrl im "hohen Norden" die Reifen quietschen lassen.Die Fans dürfen sich also auf spannende Prüfungen mit motivierten Fahrern freuen.Der große Showdown wird wohl zwischen dem Ungarn Daniel Fischer im Allrad-Subaru und dem Melker Lokalmatador Michael Kogler im Citroen DS3 R3 stattfinden.