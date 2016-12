Wiener Neustädter Gashändler will Feuerwerk an Grillershops zünden

27.12.2016, 11:38 Uhr

Wiener Neustadt (Red.). Das Wiener Neustädter Gashandels- und Grillerbedarfsunternehmen Michael Kovalcik GmbH erhält einen neuen Eigentümer und einen neuen Firmennamen.

Mit Jänner 2017 übernimmt Österreichs größter privater Tankstellenbetreiber, die Doppler Gruppe aus Wels, den niederösterreichischen Flüssiggas-Spezialisten mit seinen 15 Beschäftigten und dem Fuhrpark zur Gänze. Künftig wird die Michael Kovalcik GmbH unter dem Namen Grillershop GmbH auf dem Markt auftreten. Der bisherige Geschäftsführer und Firmengründer Michael Kovalcik bleibt im Amt.Mit der neuen Grillershop GmbH hat die Doppler Gruppe große Pläne. Von der Zentrale in Wiener Neustadt gesteuert, will man 2017 in allen österreichischen Landeshauptstädten Grillfachgeschäfte eröffnen und Grillseminare anbieten.

Drei solche Grillershops betreibt die Michael Kovalcik GmbH schon in Wiener Neustadt sowie in der Steiermark in Graz und Lieboch.Ein weiteres Geschäftsfeld des Unternehmens, die Lieferung von Gasflaschen zu Kunden im südlichen Niederösterreich, im Burgenland und in der Steiermark, soll ab März 2017 auf Wien und ganz Niederösterreich ausgeweitet werden.