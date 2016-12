Schneemann-Gewinnspiel: Wir suchen den coolsten Schneemann in Oberösterreich

24.12.2016, 14:00 Uhr

Die BezirksRundschau und Resch&Frisch suchen die lustigsten, coolsten oder originellsten Schneemann-Fotos des heurigen Winters aus ganz Oberösterreich.

Der erste Schnee ist gefallen und die Freude bei den Kleinen ist ganz groß!Darum heißt es auch bei uns "Juchhee, Juchhee endlich Schnee - auf die Plätze, fertig, Schneemann". Zeigt uns eure kreativen Schneemänner und mit etwas Glück gibt es tolle Preise von Resch&Frisch zu gewinnen.

Die Preise:

So funktioniert's

1. Platz:(Original Back’s Ofen + 42 Stk. Gebäck + Zubehör)2. Platz:(42 Stk. Gebäck + Zubehör) und 20€ Gutschein3. Platz: Gutschein für ein(einzulösen in folgenden Resch&Frisch Filialen: Pernau, KJ, Thalheim, Marchtrenk, Traun, Vöcklabruck)4.-10. Platz: Gutschein für ein(einzulösen in allen Resch&Frisch Filialen ausgenommen: Jausnerei, Mühlkreis-Bahnhof Urfahr, Linz Hauptbahnhof)10. – 15 Platz:einzulösen in allen Resch&Frisch FilialenMelde dich auf meinbezirk.at als Regionaut an und lade dein coolstes Schneemann-Foto hier hoch.Jeder Teilnehmer kann beliebig viele Bilder/Fotos uploaden. Eine Jury, bestehend aus Chefredaktion und Marketing der BezirksRundschau sowie dem Marketing von Resch&Frisch kürt die Sieger. Die Sieger werden per eMail verständigt. Die Preise können nicht bar ausbezahlt oder abgelöst werden.