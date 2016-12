Mit Stil ins neue Jahr

27.12.2016, 07:00 Uhr

Massen-SMS zu Mitternacht? Im Vollrausch in den frühen Morgen? Ein kleiner Silvester-Knigge.

OÖ (pfa). "Wer auf Etikette zu Jahreswechsel Wert legt, kann den Kater am Neujahrstag minimieren", sagt Stilpäpstin Elisabeth Motsch. Das gilt als Gast, aber auch als Gastgeber. So sollte man vor der eigenen Party die Nachbarn informieren. "In einem Mehrparteienhaus empfiehlt es sich, Zettel aufzuhängen. Ein gutes Verhältnis schafft es, die Nachbarn auf ein Gläschen einzuladen." Ist man selbst Gast, ist ein Mitbringsel obligat. "Mit einer Flasche Sekt, Wein oder Blumen können Sie nichts falsch machen", sagt Motsch. Wenn die Party in der Wohnung stattfindet, ist es selbstverständlich, nicht in fremde Schränke zu schauen und sich nicht aus der Küche zu bedienen – auch nicht in dem Glauben, dem Gastgeber dadurch Arbeit zu ersparen. "Zu Mitternacht kann man Walzer tanzen, sich umarmen und küssen – es besteht aber kein Zwang. Sie dürfen sich auch auf Zuprosten mit Blickkontakt und gute Wünsche beschränken", erklärt die Expertin. "Verschonen Sie Ihre Kontakte mit Massen-SMS und unpersönlichen Floskeln. Die Freude ist größer, wenn Sie wenigen Nahestehenden Persönliches schreiben."

Tipps für den Small Talk

Wenn Sie auf dem Fest niemanden kennen, obliegt es dem Gastgeber, Sie vorzustellen. Ein guter Gesprächseinstieg ist es, den anderen zu fragen, woher man den Gastgeber kennt. Vermeiden Sie, ausschließlich von sich zu erzählen. Hören Sie aufmerksam zu und werfen Sie immer wieder – nicht allzu persönliche – Fragen ein. Wenn Sie jemanden kennenlernen, dessen Dienste Sie benötigen, etwa einen Arzt oder einen Anwalt, lassen Sie sich eine Visitenkarte geben. Keine Privatkonsultationen während der Silvesterparty!