Wilderei: "Die Dunkelziffer liegt viel höher"

29.12.2016, 00:00 Uhr

Nur drei Anzeigen wegen Wilderei gab es 2016 in Oberösterreich. Das Salzkammergut gilt immer noch als Wilderer-Hochburg.

OÖ. Es gibt wenige Fälle, die so eindeutig sind: 2012 schoss ein Jägerehepaar im Nationalpark Kalkalpen zwei Luchse. Die Sache flog auf, die beiden wurden verurteilt. Zwar hob das Landesgericht Steyr kürzlich die dem Nationalpark zugesprochenen Schadenersatzzahlung auf – doch grundsätzlich ist das Wildern geschützter Tiere in Österreich die Ausnahme. "Dass ein Luchs geschossen wird, ist absolut beschämenswert", sagt Christopher Böck, Geschäftsführer des OÖ-Landesjagdverband.

Viel eher trifft es in den heimischen Wäldern ohnehin Rehe, Hirsche und Hasen. Sie sind es, die von den "Schwarzschützen" aufs Korn genommen werden.Heuer gab es in ganz OÖ bisher drei Anzeigen nach §138 Strafgesetzbuch (StGB), im Vorjahr wurden hingegen sieben und 2014 immerhin neun Wilderei-Fälle angezeigt, informiert die Polizei. Dieser Straftatbestand greift allerdings nur bei Tieren, deren Wert über 5000 Euro veranschlagt wird. Kleinere Hasen, Rehe oder auch Fische fallen da nicht darunter.Geografisch sind Wilderei-Delikte höchst ungleich verteilt, sagt Böck. "Je alpiner, desto größer das Wild, das gewildert wird". In weniger gebirgigen Regionen werde von Wilderern eher Niederwild wie Hasen oder Fasane aufs Korn genommen, in Gebirgsregionen eher Rotwild und Gämse. Auf die Frage, wie verbreitet die Wilderei heute sei, meint Böck: "Eher selten. Manchmal kommt es vor, dass aus dem Auto geschossen wird". Etwas verbreiteter sei die Wilderei allerdings noch in den Gebirgsregionen des Salzkammerguts. Denn: "Die Wilderei hat dort eine lange Tradition. Heute ist aber nichts Ehrenhaftes mehr daran".Mit der Tradition der Wilderei beschäftigt der Bad Ischler Verleger und Buchautor Peter Janisch. Seiner Einschätzung nach ist die Wilderei – speziell im Salzkammergut und dem angrenzenden Ennstal – weiter verbreitet, als angenommen. "Das Wildern wird von Generation zu Generation weitergegeben. Es wird auch heute noch scharf geschossen. Aber das meiste davon wird nicht angezeigt", so Janisch. Inoffiziell bestätigt man das auch bei den Polizeidienststellen im Salzkammergut. "Die Dunkelziffer liegt natürlich höher als die angezeigten Fälle", so ein Polizist gegenüber der BezirksRundschau. Aber solange man von illegalen Abschüssen nichts erfahre, könne man auch nicht tätig werden.Laut Janisch habe die Wilderei im Salzkammergut noch immer Rückhalt in der Bevölkerung. "Die Bevölkerung sieht das nicht als Gesetzesverstoß, solange es sich nicht um bloße Trophäenwilderei handelt", so der Verleger. Alleine im Salzkammergut gibt es, seiner Einschätzung nach, mehr als ein paar Dutzend aktive Wilderer."Die Lust auf das Jagen und die Trophäen ist bei Wilderern dominierend. Hinzu kommt auch noch der Nervenkitzel. Und, eines darf man nicht vergessen: Heute geht es Wilderern vielfach um Provokation – nämlich den reichen Besitzern einer großen Jagd "eins auszuwischen". Vereinfacht gesagt: "Die Geldigen zu ärgern", so Janisch.